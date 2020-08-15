Українська
$ 27,41
32,42
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Селтик" отдал украинского футболиста Шведа в аренду бельгийскому "Мехелену"

15 августа, 17:51

Олег Люлька Олег Люлька

Это уже третья попытка многообещающего игрока заявить о себе в зарубежном первенстве

Один из самых многообещающих, но пока что не реализовавших себя украинских футболистов Марьян Швед, в свое время безуспешно пробовавший силы в "Севилье", в очередной раз сменил команду. 23-летний вингер покинул расположение шотландского "Селтика", с которым связан контрактом до лета 2023 года, и на правах аренды перебрался в бельгийский "Мехелен". Ранее мы писали, что в бывшем клубе Шведа бушует эпидемия коронавируса.

Реклама

Арендное соглашение "Мехелена" с "Селтиком" рассчитано на сезон 2020/21 и включает в себя право выкупа бельгийцами украинского футболиста, которого портал Transfermarkt оценивает в 800 тысяч евро. Кстати, своего новичка "Мехелен" представил при помощи эффектного ролика с яркими голами Шведа за "Карпаты". Первый комментарий под опубликованным видео звучит так: "Что за игрок!"

Напомним, Марьян Швед перешел в "Селтик" из "Карпат" прошлым летом, но с тех пор только трижды сыграл за шотландский клуб, забив при этом всего один гол. Из-за столь ничтожного количества игрового времени Шведу даже не досталась золотая медаль по итогам чемпионского сезона "Селтика".

Отметим, что "Мехелен" набрал четыре очка в стартовых двух турах нового чемпионата Бельгии и пока лидирует в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда финишировала лишь шестой, а потому осталась без путевки в еврокубки.

Смотрите, как забивает Марьян Швед:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Селтик чемпионат Бельгии Марьян Швед Мехелен аренда футболиста
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" – "Базель": онлайн битвы за полуфинал Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять