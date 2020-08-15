"Селтик" отдал украинского футболиста Шведа в аренду бельгийскому "Мехелену"

Это уже третья попытка многообещающего игрока заявить о себе в зарубежном первенстве

Один из самых многообещающих, но пока что не реализовавших себя украинских футболистов Марьян Швед, в свое время безуспешно пробовавший силы в "Севилье", в очередной раз сменил команду. 23-летний вингер покинул расположение шотландского "Селтика", с которым связан контрактом до лета 2023 года, и на правах аренды перебрался в бельгийский "Мехелен". Ранее мы писали, что в бывшем клубе Шведа бушует эпидемия коронавируса.

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Арендное соглашение "Мехелена" с "Селтиком" рассчитано на сезон 2020/21 и включает в себя право выкупа бельгийцами украинского футболиста, которого портал Transfermarkt оценивает в 800 тысяч евро. Кстати, своего новичка "Мехелен" представил при помощи эффектного ролика с яркими голами Шведа за "Карпаты". Первый комментарий под опубликованным видео звучит так: "Что за игрок!"

Напомним, Марьян Швед перешел в "Селтик" из "Карпат" прошлым летом, но с тех пор только трижды сыграл за шотландский клуб, забив при этом всего один гол. Из-за столь ничтожного количества игрового времени Шведу даже не досталась золотая медаль по итогам чемпионского сезона "Селтика".

Отметим, что "Мехелен" набрал четыре очка в стартовых двух турах нового чемпионата Бельгии и пока лидирует в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда финишировала лишь шестой, а потому осталась без путевки в еврокубки.

Смотрите, как забивает Марьян Швед:

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