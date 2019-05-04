"Селтик" в 50-й раз выиграл чемпионат Шотландии

Клуб из Глазго восьмой год подряд становится лучшим в чемпионате

"Селтик" празднует чемпионство. Фото: Twitter

В матче 36-го тура "Селтик" разгромил на выезде "Абердин" – 3:0. Мячи забили Микаэль Лустиг, Йозо Шимунович и Одсонн Эдуар. После этой победы футболисты "Селтика" стали недосягаемы в таблице чемпионата Шотландии для ближайших преследователей – соседей из "Рейнджерс".

Это 50-й чемпионский титул в истории клуба из Глазго. "Селтик" выигрывает Премьер-лигу восьмой год подряд. Кроме того, в этом сезоне клуб может оформить требл. "Селтик" уже выиграл Кубок шотландской лиги, а 25 мая сыграет в финале Кубка Шотландии. В случае победы клуб выиграет все три домашних турнира третий год подряд.

В последний раз в чемпионате Шотландии побеждал кто-либо, кроме "Селтика" и "Рейнджерс", в сезоне-1984/85. Тогда национальный титул ушел к "Абердину".

Напомним, что в зимнее межсезонье полузащитник "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом "Селтиком". Срок договора рассчитан на четыре с половиной года, причем нынешний сезон 21-летний футболист завершит в львовском клубе на правах аренды. В апреле он вернется в Шотландию. Марьян Швед стал первым украинским игроком в истории "Селтика".

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