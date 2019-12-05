Семь голов и рекорд: обзор матча "Ливерпуль" – "Эвертон" в чемпионате Англии

Команда Юргена Клоппа повторила собственный рекорд по серии без поражений в чемпионате страны

"Ливерпуль" с крупным счетом обыграл "Эвертон" в матче 15-го тура чемпионата Англии. Мерсисайдское дерби получилось богатым на голы – зрители увидели семь мячей, пять из которых залетели в ворота гостей "Энфилда". Дубль в матче оформил Дивок Ориги, еще пол голу забили Джердан Шакири, Садио Мане и Джоржиньо Вейналдум. У ирисок" отличились Майкл Кин и Ришарлисон.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" обновил клубный рекорд. Команда Юргена Клоппа не проигрывает в Премьер-лиге на протяжении 32 поединков. Серия началась еще в прошлом сезоне. На данный момент на счету "красных" 27 побед и пять ничьих. В последний раз они проигрывали еще в январе 2019 года "МанСити" (1:2).

Ливерпуль – Эвертон – 5:2

Голы: Ориги (6, 31), Шакири (17), Мане (45), Вейналдум (90) – Кин (21), Ришарлисон (45)

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"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнолд (Гомес, 83), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Шакири, Лаллана (Хендерсон, 72), Мане, Ориги (Фирмино, 73).

"Эвертон": Пикфорд, Сидибе (Бернард, 35), Холгейт, Кин, Мина, Динь, Ивоби, Дэвис (Шнайдерлин, 72), Сигурдссон, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 60).

Предупреждения: Александер-Арнолд (27), Ришарлисон (31), Дэвис (67).

Напомним, что накануне вратарь "Ливерпуля" Алисон Беккер был признан лучшим в 2019 году. Бразильскому стражу ворот вручили награду имени Льва Яшина. А вот его одноклубник Вирджил ван Дейк проиграл борьбу за "Золотой мяч" лидеру "Барселоны" Лионелю Месси.

Смотрите, как "Ливерпуль" играет в Лиге чемпионов:

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