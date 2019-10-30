Семь интриг кубкового матча "Динамо" – "Шахтар": от юбилея Михайличенко до серии пенальти

Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в среду и начнется в 19:30

Сегодня в Киеве – суперматч "Динамо" – "Шахтер". Принципиальные соперники сойдутся уже в 1/8 финала Кубка Украины, и победитель "украинского класико" будет главным претендентом на завоевание трофея. Матч начнется в 19:30 и пройдет на НСК "Олимпийский", а смотреть онлайн "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте.

В ожидании поединка комментатор каналов "Футбол 1/Футбол 2" подготовил семь интриг матча "Динамо" – "Шахтер".

Кто останется без трофея уже в октябре?

Десять раз "Шахтер" и "Динамо" разыгрывали между собой Кубок Украины в финале и лишь трижды в решающем матче не оказывалось никого из них. Последний раз подобное случалось девять лет назад (тогда в Харькове "Таврия" обыграла донецкий "Металлург" 3:2). С тех пор "горняки" играли во всех девяти финальных матчах, выиграли шесть из них, в том числе три последних. "Шахтер" с 13 кубковыми трофеями – рекордсмены турнира. У "Динамо" на два Кубка меньше.

И вот в шестой раз судьба свела грандов украинского футбола не в финале Кубка Украины, а это значит, что дальше за трофей поборется только один из них, автоматически став главным фаворитом на победу в турнире. Наверняка, особенно остро этот вопрос стоит для "Динамо", учитывая, что в чемпионате они уступают "горнякам" 10 очков и мало кто верит в их шанс вернуться в гонку за чемпионство. В случае поражения в Кубке, киевляне рискуют остаться без трофеев на внутренней арене задолго до конца сезона.

Читайте также: 1/8 финала Кубка Украины – расписание и прогноз на выход в четвертьфинал

Всего же история кубковых противостояний "Динамо" и "Шахтера" насчитывает 14 встреч, в которых девять раз победителем становилась донецкая команда и пять – киевская.

Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 19:30 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

У кого продлится серия без побед?

"Динамо" с Алексеем Михайличенко не сразу, но вышло на серию в пять побед в чемпионате кряду. Но в последнем туре киевляне расписали ничью с "Карпатами", а перед этим – с "Копенгагеном" в Лиге Европы. "Шахтер" не проигрывает в чемпионате Украины уже 41 матч – это самая длинная серия среди всех команд Европы. До последнего тура у "горняков" было 14 побед кряду, но они расписали ничью с "Александрией", а перед этим сыграли вничью с "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов. Так что у наших грандов перед очной кубковой встречей мини-серии из двух ничейных матчей. В этот раз компромисс между ними невозможен, победитель будет только один, так что у кого-то из них добавится поражение и, соответственно, серия продлится до трех матчей без побед. Интересно, у кого же?

"Динамо" – "Шахтер": у кого-то продлится серия без побед

Реклама

Юбилей Михайличенко против "Шахтера"

Алексей Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в период с 2002 по 2004 год. Тогда он провел девять матчей против "горняков" на должности тренера, и в них получился паритет – четыре победы, столько же поражений, а также одна ничья. Сегодняшний матч будет для наставника киевлян юбилейным, десятым, и паритет обязательно будет нарушен в одну из сторон.

Из предыдущих противостояний стоит выделить поражение "Динамо" Михайличенко в финале Кубка Украины 2002, а также победы в финале КУ следующего года и добытый ими исторически первый Суперкубок в 2004-м.

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тенденция Каштру

Луиш Каштру работает с "Шахтером" первый сезон. Дебютная встреча с "Динамо" вряд ли оставила для португальца приятные воспоминания, ведь его команда проиграла в матче за Суперкубок. После этого "горняки" обыграли киевлян в матче чемпионата. Так что новый поединок также обозначит определенную тенденцию для Луиша Каштру. Сейчас 1:1, а что дальше – плюс еще одна победа или еще одно поражение?

Луиш Каштру В тренде Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"

Жуниор Мораес против "Динамо"

Нападающий провел два с половиной сезона в футболке столичной команды и забил 34 гола, в том числе один – в ворота "Шахтера". После он на правах свободного агента присоединился к "горнякам", что создало резонанс. Помнится, даже был прецедент, когда некоторые игроки "Динамо" отказывались жать ему руку перед очной встречей.

В дебютном сезоне в составе "горняков" Мораес стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. До сегодняшнего дня он провел за них 55 матчей во всех турнирах и забил 38 голов, в частности, три – в ворота "Динамо". И вот его ждет новая встреча со старыми знакомыми, еще и на их поле. До недавней игры с "Александрией" у Жуниора был 100% показатель голов в чемпионате – 11 в 11 турах. Но в поединке с командой Шарана его подвела реализация. Виктор Леоненко в эфире "Великого футбола" даже посоветовал ему "поспать с мячом". Увидим, поможет ли?

Жуниор Мораес Реклама

Хватит ли командам 90 минут?

Сейчас у наших грандов весьма напряженный календарь. А потому лишняя нагрузка им явно ни к чему. Особенно "горнякам", которые в течение 19 дней дважды сыграют с "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов, дважды с киевлянами (в Кубке и чемпионате), плюс – встречи с "Александрией" и "Карпатами". Нельзя исключать, что от этого фактора постараются оттолкнуться "динамовцы", а потому будут выжидать. Вероятно, они могут быть не против и овертаймов, что вряд ли на руку "оранжево-черным".

А что касается серии пенальти, то в очных встречах наших грандов такие случались семь раз и немного удачливее оказывались столичные футболисты – четыре победы против трех. Кстати, последний кубковый поединок "Шахтера" и "Динамо" в четвертьфинале прошлого сезона также завершился серией пенальти, тогда победителями стали "горняки".

Лишняя нагрузка нашим грандам ни к чему

Заполнится ли НСК "Олимпийский"?

Будний день и холодная погода (во время игры синоптики прогнозируют всего лишь +3 градуса) – привычные оправдания для украинских болельщиков не идти на стадион. Но противостояние грандов украинского футбола – это всегда битва, дающая эмоции, которые согреют в любую погоду. Эти матчи обычно собирают наибольшую аудиторию на стадионах. У "Динамо" же в нынешнем сезоне чемпионата сохраняется позитивная тенденция роста посещаемости – +22% по сравнению с предыдущим сезоном. Вот только за прошлым матчем команды Михайличенко против "Карпат" наблюдали всего 5 085 зрителей (при средней посещаемости в 18 264 зрителей). Тогда как первая встреча "Динамо" и "Шахтера" в августе собрала на НСК "Олимпийском" 41 203 зрителя, и этот матч пока что остается самым посещаемым между украинскими командами в этом сезоне.

Напомним, что на прошлой неделе "Динамо" в Лиге Европы сыграло вничью с "Копенгагеном":

А "Шахтер" разошелся миром с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама