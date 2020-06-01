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Семь мячей за один тайм: смотрите обзор самого результативного матча 29-го тура в Германии

1 июня, 08:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Дортмундцы разгромили скромного соперника

Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Падеборн" в матче 29-го тура чемпионата Германии. Несмотря на обилие забитых голов, счет в матче был открыт только после перерыва, а главным героем встречи стал Джейдон Санчо, оформивший первый в своей карьере хет-трик. Кстати, ранее мы писали, что после возобновления чемпионата Германии хозяева выиграли лишь 20 процентов матчей.

После своих голов Санчо и другой игрок "Боруссии" Ашраф Хакими продемонстрировали футболки с надписью в поддержку погибшего в США Джорджа Флойда, из-за чего в стране начались массовые протесты, переросшие в беспорядки и погромы. За это арбитр наградил игроков желтыми карточками.

"Мы не должны бояться высказываться за то, что правильно. Нам нужно объединиться и бороться за справедливость. Мы сильнее вместе!" – написал Санчо в Instagram после встречи.

Джейдон Санчо. Фото: REUTERS/Lars Baron

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Джейдон Санчо. Фото: REUTERS/Lars Baron

"Падерборн" – "Боруссия" Д – 1:6
Голы: Хюнемайер (72, пен) – Азар (54), Санчо (57, 74, 90), Хакими (85), Шмельцер (89)

"Падерборн": Цингерле, Дрэгер, Штродик, Хюнемайер, Коллинз, Шонлау, Антви-Аджей (Ястшембски, 83), Василиадис (Сабири, 83), Србены (Цолински, 66), Хольтманн (Прегер, 74), Мамба (Михель, 66).

"Боруссия" Д: Бюрки, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Хакими (Морей, 87), Джан (Балерди, 87), Дилэйни (Витцель, 69), Геррейру (Шмельцер, 80), Санчо, Брандт (Рейна, 80), Азар.

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Предупреждения: Санчо (58), Коллинз (60), Джан (71), Хуммельс (76), Дрэгер (82).

Смотрите, как "Боруссия" вылетела из Лиги чемпионов:

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видео голов чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Падеборн

Источник: Сегодня|Спорт

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