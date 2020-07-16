Семье футболиста, умершего во время пробежки, собрали 10 миллионов на квартиру

Бывший российский футболист, а ныне блогер Евгений Савин сообщил об успешном завершении сбора средств на квартиру для семьи скончавшегося игрока фарм-клуба московского "Локомотива" – защитника "Казанки" Иннокентия Самохвалова.

"Спасибо вам. За один день мы собрали 10 млн рублей (около 140 тысяч долларов), и Тема с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы одна большая футбольная семья", – написал Савин у себя в Instagram.

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Ранее Татьяна Терехова, мать Иннокентия Самохвалова, рассказала, что просила "Локомотив" купить квартиру для семьи футболиста, но ей было отказано. После этого тренер академии "железнодорожников" Игорь Дрыков организовал сбор средств среди игроков в пользу семьи Иннокентия, у которого остались жена и маленький сын.

Иннокентий Самохвалов, его жена и ребенок / Фото: Instagram

Напомним, 20 апреля Самохвалову стало плохо во время пробежки, которая являлась частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.

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При этом в Европе начали собственное расследование смерти российского игрока, умершего от сердечного приступа во время пробежки. Изучением причин трагедии Иннокентия Самохвалова занялась Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов.

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