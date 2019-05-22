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Семейная драма в Венесуэле: сын суперголом не пустил команду своего отца в плей-офф

22 мая, 12:14

Огорчив команду своего папы классным ударом из-за штрафной, Мальдонадо расплакался и закрыл лицо футболкой

Настоящая семейная драма развернулась в матче чемпионата Венесуэлы между "Депортиво Тачира" и "Пуэрто-Кабелло". Нападающий "Депортиво" Джанлука Мальдонадо в добавленное время забил красивый гол ударом из-за пределов штрафной, сравняв счет в поединке – 2:2. Однако вместо празднования Джанлука расплакался и принялся прятать свое лицо в футболку. Дело в том, что его гол лишил "Пуэрто-Кабелло" места в плей-офф, а эту команду тренирует его отец - Карлос Мальдонадо.

Как мы писали ранее, Франческо Тотти забил шикарный гол после красивого финта соперника. Бывший капитан "Ромы" на турнире в Кувейте по футзалу перекинул вратаря почти из центра поля. Примечательно, что перед этим бразилец Родригу финтом радуга обыграл 42-летнего итальянца, но в итоге не смог поразить ворота. Ответ Тотти не заставил себя долго ждать – первым же касанием он переправил мяч в сетку.

Также сообщалось, что "самый неспортивный гол в истории" забили в чемпионате Англии. Дело было в матче "Плимут" - "Сканторп Юнайтед". По ходу второго тайма голкипер хозяев Мэтт Мэйси получил травму, жестом показал эти арбитру и соперникам и выбросил мяч в аут, чтобы ему оказали помощь. Однако форвард "Сканторпа" Джош Моррис перехватил мяч у боковой линии и с острого угла пробил по незащищенным воротам, сравняв счет. 

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Тег гол, чемпионат Венесуэлы

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isport.ua

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