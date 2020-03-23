Семейные жертвы: знаменитый форвард сборной Англии ушел в изоляцию из-за сына

Предохранение от возможного заражения – не менее важная мера, чем лечение. Так решил и знаменитый в недавнем прошлом нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер. У его сына Джорджа появились симптомы, позволяющие предположить коронавирус. Поэтому 59-летний отец парня решил уйти в самоизоляцию. Недавно мы писали, что Линекер посмеялся над "Манчестер Сити", в шутку предложив начать новый сезон уже в феврале из-за большого отрыва "Ливерпуля" от преследователей.

В частности Гари сообщил в соцсетях:

"Я в самоизоляции, поскольку у Джорджа симптомы: необычные, но полная потеря вкуса и запаха. Раньше он не особо обращал на это внимание и провел со мной около недели. Я был внимателен, придерживался дистанции и мыл руки, однако все равно решил пойти на карантин".

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Линекер – бывший футболист "Лестера", "Эвертона", "Барселоны" и "Тоттенхэма". Нынче аботает на телевидении комментатором и ведущим.

Мы писали, что Линекер поставил Хосепа Гвардиолу выше Алекса Фергюсона.

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