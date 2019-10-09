Сенцов вместе с другими освобожденными пленниками посетят матч Украина – Португалия

Андрей Павелко и Олег Сенцов / Фото: Facebook

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что на поединке Украины и Португалии будет присутствовать освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов, другие освобожденные пленные, а также экс-динамовцы Олег Блохин и Игорь Беланов. Кстати, на матче сборной Украины против Литвы в Харькове ждут аншлаг.

"Украинец-крымчанин и пылкий болельщик сборной Украины, который оказался сильнее авторитарной системы агрессора — Олег Сенцов. Большая честь принимать такого гостя в Доме футбола, пообщаться и пригласить его вместе с другими освобожденными пленными на матч Украина — Португалия, который состоится в День защитника Украины, 14 октября, на НСК "Олимпийский".

"Также Олег обрадовался, когда узнал, что будет болеть за "сине-желтых" в обществе Олега Блохина и Игоря Беланова, игрой которых он увлекался еще в детские годы. Олег Сенцов — невероятно светлый, выкованный из крепкой стали, патриот, который прекрасно понимает, что его активная жизненная и гражданская позиция во время Революции достоинства и в заключении — это только начало и возможность сделать больше для родной страны", – написал Павелко в Facebook.

Напомним, что в после встречи с Литвой наши футболисты проведут, возможно, решающий поединок за первенство в группе – со сборной Португалии на столичном НСК "Олимпийский". Накануне же наставник украинцев прокомментировал информацию о своем возможном трудоустройстве в "Милане". А недавно Шева отпраздновал день рождения.

Андрей Шевченко. День рожденья. Видео – Instagram Шевы

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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