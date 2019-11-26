Сенсация в футболе: место России на Евро-2020 может занять Шотландия

/ Фото: AFP

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Сборную России могут отстранить от участия в Евро-2020, а ее место в финальной части достанется Шотландии, выступавшей с россиянами в одной отборочной группе, сообщает The Telegraph. Такие санкции могут быть наложены на Россию за очередной скандал с допингом. Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.

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Как сообщалось ранее, специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это может обернуться тотальным баном для российского спорта, лишением права участвовать в Олимпиадах 2020 и 2022 года, а также Евро-2020 и ЧМ-2022. Кстати, ранее мы писали, что экс-президента Международной федерации легкой атлетики будут судить за то, что покрывал российских спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.

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Судьбоносное заседание исполкома WADA состоится 9 декабря. На нем будут рассмотрены рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.

/ Фото: AFP

Тем не менее, в России уверяют, что отстранение от футбольных турниров им не грозит, так как они проходят под эгидой ФИФА и УЕФА.

"Между всеми международными федерациями и WADA 15 лет назад был подписан договор. ФИФА, конечно, входило в их число. Но в футболе WADA нас не может отстранить – только ФИФА или УЕФА, окончательное решение будет за ними. Никакой опасности для футбола не существует. Единственное, что может обсуждаться, – обязать нашу сборную играть без флага и гимна, как это было в Корее на Олимпиаде. Это вполне реально. Но нужно принимать во внимание, что у РФС очень сильные позиции в ФИФА и УЕФА, и наши представители смогут убедить организации, что это чрезмерное наказание", – сказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью "Чемпионату".

Что интересно, недавно хакеры, "связанные с правительством России", пытались взломать 16 антидопинговых агентств. По данным Microsoft, большинство атак не были успешными.

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