Сенсация в Германии: бывшую команду Коноплянки уничтожил аутсайдер

В очередном матче возобновленного чемпионата Германии по футболу грянула сенсация. Бывшая команда Евгения Коноплянки "Шальке", претендующая на место в Лиге Европы, на своем поле разгромно проиграла кандидату на вылет во второй дивизион "Аугсбургу" – 0:3.
Таким образом, подтвердилась угнетающая для клубов-хозяев тенденция немецкого первенства: после паузы, связанной с пандемией коронавируса, команды Бундеслиги играют из рук вон плохо на своих стадионах при пустых трибунах.
После возобновления Бундеслиги, которое состоялось 16 мая, хозяева выиграли лишь 19% матчей (3 из 16). Тогда как до мартовского приостановления сезона они одерживали победу в 43,3% случаев (97 из 224)
Видео голов матча "Шальке" – "Аугсбург" (0:3)
"Шальке" – "Аугсбург" – 0:3
Голы: Левен, 6, Саренрен-Базее, 76, Кордова, 90+1
Турнирная таблица Бундеслиги
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