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Сенсация в Германии: бывшую команду Коноплянки уничтожил аутсайдер

24 мая, 17:33

Олег Люлька

Претендент на Лигу Европы "Шальке" дома крупно проиграл кандидату на вылет "Аугсбургу" - смотрите видео голов

В очередном матче возобновленного чемпионата Германии по футболу грянула сенсация. Бывшая команда Евгения Коноплянки "Шальке", претендующая на место в Лиге Европы, на своем поле разгромно проиграла кандидату на вылет во второй дивизион "Аугсбургу" – 0:3.

Таким образом, подтвердилась угнетающая для клубов-хозяев тенденция немецкого первенства: после паузы, связанной с пандемией коронавируса, команды Бундеслиги играют из рук вон плохо на своих стадионах при пустых трибунах.

После возобновления Бундеслиги, которое состоялось 16 мая, хозяева выиграли лишь 19% матчей (3 из 16). Тогда как до мартовского приостановления сезона они одерживали победу в 43,3% случаев (97 из 224)

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Видео голов матча "Шальке" – "Аугсбург" (0:3)

"Шальке" – "Аугсбург" – 0:3
Голы: Левен, 6, Саренрен-Базее, 76, Кордова, 90+1

Турнирная таблица Бундеслиги

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Ранее"Бавария" разгромила "Айнтрахт", несмотря на необычный хет-трик соперника сборной Украины. Австрийский защитник франкфуртского клуба Мартин Хинтереггер забил два мяча в чужие ворота и один – в свои.

Смотрите, как "Бавария" громила в Лиге чемпионов "Челси"

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видео голов чемпионат Германии Шальке Аугсбург

Источник: Сегодня|Спорт

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