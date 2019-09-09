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Сенсация в отборе Евро-2020: "карлики" украли победу у чемпионов Европы

9 сентября, 09:42

Голы и лучшие моменты отборочного матча Греция - Лихтенштейн, завершившегося неожиданной ничьей

Отборочный матч Евро-2020 в Афинах между Грецией и Лихтенштейном завершился сенсацией. Чемпионы Евро-2004 греки, ведя в счете, на последних минутах упустили победу над "карликом". Ничья – 1:1, которая означает, что некогда грозные эллины на 99 процентов прощаются с надеждами на выход в финальную часть континентального первенства.

Радость Лихтенштейна. Фото – Reuters

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Греция – Лихтенштейн – 1:1
Голы: Масурас (33) – Саланович (85)
Греция: Баркас – Бакакис, Манолас, Папастатопулос, Цимикас – Самарис, Бухалакис (Зека, 62) – Фетфацидис (Павлидис, 68), Врусаи, Масурас (Яннулис, 86) – Кулурис
Лихтенштейн: Б.Бюхель – Рехштайнер (Хофер, 82), Малин, Кауфманн, Геппель – М.Бюхель – Майер (Брандль, 64), Хаслер, Вайзер, Саланович – Губзер (Йилдиз, 56)
Предупреждения: Масурас, Зека – Майер

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Напомним, что сборная Украины накануне разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите обзор матча Литва - Украина

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Источник: Сегодня|Спорт

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