Сербия после разгрома от Украины оторвалась дома на Литве

Судьбу матча балканцы решили еще в первом тайме, до перерыва забив литовцам три безответных мяча

Серб Митрович (слева) отметился дублем. Фото: AFP

Сборная Сербии, один из двух главных соперников Украины в борьбе за выход на Евро-2020, одержала свою первую победу в отборочном турнире. После разгромного поражения от украинцев во Львове со счетом 0:5, балканцы на своем поле оторвались на Литве, обыграв ее 4:1. Игра была сделана еще в первом тайме, в котором сербы забили аутсайдерам литовцам три "сухих" мяча.Таким образом сербская команда поднялась на третью строчку в группе B, догнав по очкам Люксембург, но у балканцев при этом один поединок в запасе.

Сербия – Литва (4:1). Обзор первого тайма

Сербия – Литва (4:1). Обзор второго тайма

Евро-2020. Отборочный этап. Группа B

Сербия - Литва – 4:1

Голы: Митрович (20), Митрович (34), Йович (35), Ляйич (90) - Новиковас (71 пен)

Митрович (20), Митрович (34), Йович (35), Ляйич (90) - Новиковас (71 пен) Сербия: Дмитрович, Рукавина, Спайич, Коларов, Миленкович, Костич (Живкович, 71), Лукич, Максимович, Тадич (Ляйич, 81), Митрович, Йович (Катаи, 88).

Дмитрович, Рукавина, Спайич, Коларов, Миленкович, Костич (Живкович, 71), Лукич, Максимович, Тадич (Ляйич, 81), Митрович, Йович (Катаи, 88). Литва: Барткус, Паленис, Климавичюс, Янкаускас (Хведукас, 46), Андрюшкявичюс, Сливка, Баравикас, Шимкус, Черных (Петравичюс, 69), Лаукжямис (Вальскис, 77), Новиковас.

Барткус, Паленис, Климавичюс, Янкаускас (Хведукас, 46), Андрюшкявичюс, Сливка, Баравикас, Шимкус, Черных (Петравичюс, 69), Лаукжямис (Вальскис, 77), Новиковас. Предупреждения: Митрович – Новиковас, Шимкус, Хведукас

Турнирное положение в группе В

N Команды И В Н П М О 1 УКРАИНА 4 3 1 0 8-1 10 2 ЛЮКСЕМБУРГ 4 1 1 2 4-5 4 3 СЕРБИЯ 3 1 1 1 5-7 4 4 ПОРТУГАЛИЯ 2 0 2 0 1-1 2 5 ЛИТВА 3 0 1 2 3-7 1

Напомним, что в главном для Украины матче понедельника наша сборная победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам" – 1:0. Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского.

При этом прояснилась ситуация, быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналистка сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире. "Девушка, которая делает выбор всю жизнь провести с футболистом, должна понимать, что это – как жена военного. Сегодня ты во Львове, завтра, условно говоря, в Чехии. Готова ли я выбрать себе такую судьбу? Я думаю, всему свое время", – с хитрой улыбкой отметила Влада Седан.

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