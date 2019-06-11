Сербия после разгрома от Украины оторвалась дома на Литве
Судьбу матча балканцы решили еще в первом тайме, до перерыва забив литовцам три безответных мяча
Сборная Сербии, один из двух главных соперников Украины в борьбе за выход на Евро-2020, одержала свою первую победу в отборочном турнире. После разгромного поражения от украинцев во Львове со счетом 0:5, балканцы на своем поле оторвались на Литве, обыграв ее 4:1. Игра была сделана еще в первом тайме, в котором сербы забили аутсайдерам литовцам три "сухих" мяча.Таким образом сербская команда поднялась на третью строчку в группе B, догнав по очкам Люксембург, но у балканцев при этом один поединок в запасе.
Сербия – Литва (4:1). Обзор первого тайма
Сербия – Литва (4:1). Обзор второго тайма
Евро-2020. Отборочный этап. Группа B
- Сербия - Литва – 4:1
- Голы: Митрович (20), Митрович (34), Йович (35), Ляйич (90) - Новиковас (71 пен)
- Сербия: Дмитрович, Рукавина, Спайич, Коларов, Миленкович, Костич (Живкович, 71), Лукич, Максимович, Тадич (Ляйич, 81), Митрович, Йович (Катаи, 88).
- Литва: Барткус, Паленис, Климавичюс, Янкаускас (Хведукас, 46), Андрюшкявичюс, Сливка, Баравикас, Шимкус, Черных (Петравичюс, 69), Лаукжямис (Вальскис, 77), Новиковас.
- Предупреждения: Митрович – Новиковас, Шимкус, Хведукас
Турнирное положение в группе В
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|4
|3
|1
|0
|8-1
|10
|2
|ЛЮКСЕМБУРГ
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|3
|СЕРБИЯ
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|4
|ПОРТУГАЛИЯ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|5
|ЛИТВА
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
Напомним, что в главном для Украины матче понедельника наша сборная победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам" – 1:0. Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского.
При этом прояснилась ситуация, быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналистка сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире. "Девушка, которая делает выбор всю жизнь провести с футболистом, должна понимать, что это – как жена военного. Сегодня ты во Львове, завтра, условно говоря, в Чехии. Готова ли я выбрать себе такую судьбу? Я думаю, всему свое время", – с хитрой улыбкой отметила Влада Седан.
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