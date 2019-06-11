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Сербия после разгрома от Украины оторвалась дома на Литве

11 июня, 00:30

Судьбу матча балканцы решили еще в первом тайме, до перерыва забив литовцам три безответных мяча

Серб Митрович (слева) отметился дублем
Серб Митрович (слева) отметился дублем. Фото: AFP

Сборная Сербии, один из двух главных соперников Украины в борьбе за выход на Евро-2020, одержала свою первую победу в отборочном турнире. После разгромного поражения от украинцев во Львове со счетом 0:5, балканцы на своем поле оторвались на Литве, обыграв ее 4:1. Игра была сделана еще в первом тайме, в котором сербы забили аутсайдерам литовцам три "сухих" мяча.Таким образом сербская команда поднялась на третью строчку в группе B, догнав по очкам Люксембург, но у балканцев при этом один поединок в запасе.

Сербия – Литва (4:1). Обзор первого тайма

Сербия – Литва (4:1). Обзор второго тайма

Евро-2020. Отборочный этап. Группа B

  • Сербия - Литва – 4:1
  • Голы: Митрович (20), Митрович (34), Йович (35), Ляйич (90) - Новиковас (71 пен)
  • Сербия: Дмитрович, Рукавина, Спайич, Коларов, Миленкович, Костич (Живкович, 71), Лукич, Максимович, Тадич (Ляйич, 81), Митрович, Йович (Катаи, 88).
  • Литва: Барткус, Паленис, Климавичюс, Янкаускас (Хведукас, 46), Андрюшкявичюс, Сливка, Баравикас, Шимкус, Черных (Петравичюс, 69), Лаукжямис (Вальскис, 77), Новиковас.
  • Предупреждения: Митрович – Новиковас, Шимкус, Хведукас

Турнирное положение в группе В

N

 Команды

ИВНПМО
1УКРАИНА43108-110
2ЛЮКСЕМБУРГ41124-54
3СЕРБИЯ31115-74
4ПОРТУГАЛИЯ20201-12
5ЛИТВА30123-71

Напомним, что в главном для Украины матче понедельника наша сборная победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам" – 1:0. Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского.

При этом прояснилась ситуация, быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналистка сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире. "Девушка, которая делает выбор всю жизнь провести с футболистом,  должна понимать, что это – как жена военного. Сегодня ты во Львове, завтра, условно говоря, в Чехии. Готова ли я выбрать себе такую судьбу? Я думаю, всему свое время", – с хитрой улыбкой отметила Влада Седан.

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Тег сборная Сербии, Евро-2020, сборная Литвы

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Сегодня|Спорт

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