Сербия – Украина: где смотреть последний матч команды Шевченко в отборе на Евро-2020

В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины завершит отборочный турнир за право сыграть на чемпионате Европы 2020 года. В Белграде на стадионе "Райко Митич" команда Андрея Шевченко встретится со сборной Сербии. Матч начнется в 16:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Сербия – Украина смотреть онлайн можно на нашем сайте.
Украина уже решила задачу выход на Евро-2020 – наша команда гарантировала себе первое место в группе. Но перед подопечными Андрея Шевченко стоит еще одна задача – нужно как минимум не проиграть, чтобы сохранить высокое место в рейтинге всех участников финальной части и попасть в первую корзину жеребьевки, что в итоге позволит получить более слабых соперников.
А вот для Сербии матч против Украины – момент истины. Только победа устроит команду Любиши Тумбаковича, при этом балканцам еще нужно надеяться, что Люксембург в параллельном матче отберет очки у Португалии. Поговаривали, что сербы даже обещали люксембуржцам денежное вознаграждение, если те не проиграют Роналду и компании.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|7
|6
|1
|0
|15-2
|19
|2
|ПОРТУГАЛИЯ
|7
|4
|2
|1
|20-6
|14
|3
|СЕРБИЯ
|7
|4
|1
|2
|15-15
|13
|4
|ЛЮКСЕМБУРГ
|7
|1
|1
|5
|7-14
|4
|5
|ЛИТВА
|8
|0
|1
|7
|5-25
|1
Также сербы рассчитывают взять реванш у Украины за самое крупное поражение в их истории которое наша команда нанесла им во Львове в июне. Напомним, тогда сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0, по два гола на свой счет записали Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один точный выстрел удался Роман Яремчуку. В целом же Украна и Сербия провели между собой четыре поединка, и все завершились в пользу "сине-желтых".
Букмекеры считают Сербию фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Любиши Тумбаковича – 2.05, на ничью – 3.50, на победу Украины – 3.60.
Смотреть матч Сербия – Украина:
- Футбол-1, Live
- Украина, Live
- Oll.tv (в подписке)
- Футбол-2, воскресенье, 23:50 (повтор)
- Футбол-1, понедельник, 08:05 (повтор)
- Футбол-2, понедельник, 14:35 (повтор)
- Футбол-1, вторник, 05:35 (повтор)
- Футбол-1, вторник, 10:30 (повтор)
Мы уже сообщали, что украинские болельщики на матч с сербами попасть не смогут. Это сделано, чтобы избежать столкновений фанатов.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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