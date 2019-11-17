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Сербия – Украина: где смотреть последний матч команды Шевченко в отборе на Евро-2020

17 ноября, 10:29

Список трансляций матча заключительного тура отбора на чемпионата Европы на ТВ и в интернете

До матча с Украиной сербы так еще никому не проигрывали

До матча с Украиной сербы так еще никому не проигрывали / Фото: Twitter

В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины завершит отборочный турнир за право сыграть на чемпионате Европы 2020 года. В Белграде на стадионе "Райко Митич" команда Андрея Шевченко встретится со сборной Сербии. Матч начнется в 16:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Сербия – Украина смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Украина уже решила задачу выход на Евро-2020 – наша команда гарантировала себе первое место в группе. Но перед подопечными Андрея Шевченко стоит еще одна задача – нужно как минимум не проиграть, чтобы сохранить высокое место в рейтинге всех участников финальной части и попасть в первую корзину жеребьевки, что в итоге позволит получить более слабых соперников.

А вот для Сербии матч против Украины – момент истины. Только победа устроит команду Любиши Тумбаковича, при этом балканцам еще нужно надеяться, что Люксембург в параллельном матче отберет очки у Португалии. Поговаривали, что сербы даже обещали люксембуржцам денежное вознаграждение, если те не проиграют Роналду и компании.

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N

Команды

ИВНПМО
1УКРАИНА761015-219
2ПОРТУГАЛИЯ742120-614
3СЕРБИЯ741215-1513
4ЛЮКСЕМБУРГ71157-144
5ЛИТВА80175-251

Также сербы рассчитывают взять реванш у Украины за самое крупное поражение в их истории которое наша команда нанесла им во Львове в июне. Напомним, тогда сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0, по два гола на свой счет записали Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один точный выстрел удался Роман Яремчуку. В целом же Украна и Сербия провели между собой четыре поединка, и все завершились в пользу "сине-желтых".

Букмекеры считают Сербию фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Любиши Тумбаковича – 2.05, на ничью – 3.50, на победу Украины – 3.60.

Смотреть матч Сербия – Украина:

  • Футбол-1, Live
  • Украина, Live
  • Oll.tv (в подписке)
  • Футбол-2, воскресенье, 23:50 (повтор)
  • Футбол-1, понедельник, 08:05 (повтор)
  • Футбол-2, понедельник, 14:35 (повтор)
  • Футбол-1, вторник, 05:35 (повтор)
  • Футбол-1, вторник, 10:30 (повтор)

Мы уже сообщали, что украинские болельщики на матч с сербами попасть не смогут. Это сделано, чтобы избежать столкновений фанатов.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины где смотреть сборная Сербии Евро-2020

Источник: Спорт сегодня

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