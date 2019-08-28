Сербские фаны пригнали к стадиону "Црвены Звезды" советский танк

По сумме двух матчей сербский клуб прошел в Лиге чемпионов швейцарский "Янг Бойз"

Танк возле стадиона "Црвены Звезды" / Фото: Getty Images

Фанаты сербской "Црвены Звезды" прикатили советский танк к домашнему стадиону клуба перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".

Выведенную из эксплуатации машину, которая использовалась Югославской народной армией в ходе вооруженных конфликтов в 90-е годы, болельщики доставили к северному входу арены "Райко Митич". Она была вновь покрашена в камуфляжные цвета, в ней не было никаких боеприпасов и взрывчатых веществ. Фанаты отказались считать акцию провокационной. Агентство Reuters передает, что десятки поклонников "Црвены Звезды" сфотографировались с танком, а один из них заявил: "Это не провокация. Это абсолютно нормально. Война закончилась 25 лет назад".

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Первый матч этих команд завершился со счетом 2:2. А вчера "Црвена Звезда" сыграла вничью с "Янг Бойз" – 1:1 и вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

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Кстати, защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о своем самом памятном матче Лиги чемпионов в Харькове, а также о задачах команды в этом сезоне.

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