Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

Сербские фаны пригнали к стадиону "Црвены Звезды" советский танк

28 августа, 09:14

По сумме двух матчей сербский клуб прошел в Лиге чемпионов швейцарский "Янг Бойз"

Танк возле стадиона "Црвены Звезды"

Танк возле стадиона "Црвены Звезды" / Фото: Getty Images

Фанаты сербской "Црвены Звезды" прикатили советский танк к домашнему стадиону клуба перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".

Выведенную из эксплуатации машину, которая использовалась Югославской народной армией в ходе вооруженных конфликтов в 90-е годы, болельщики доставили к северному входу арены "Райко Митич". Она была вновь покрашена в камуфляжные цвета, в ней не было никаких боеприпасов и взрывчатых веществ. Фанаты отказались считать акцию провокационной. Агентство Reuters передает, что десятки поклонников "Црвены Звезды" сфотографировались с танком, а один из них заявил: "Это не провокация. Это абсолютно нормально. Война закончилась 25 лет назад".

Реклама

Первый матч этих команд завершился со счетом 2:2. А вчера "Црвена Звезда" сыграла вничью с "Янг Бойз" – 1:1 и вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

В тренде
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белоруса
Александр Хацкевич

Кстати, защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о своем самом памятном матче Лиги чемпионов в Харькове, а также о задачах команды в этом сезоне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Црвена Звезда Янг Бойз

Источник: Lenta.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу 2019
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...