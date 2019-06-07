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Сербских болельщиков на матче против Украины заменят военные

7 июня, 12:39

Гостевая команда останется без поддержки на важный поединок отбора на чемпионат Европы

Фото: ФФУ

Болельщики сборной Сербии не будут присутствовать на отборочном матче Евро-2020 с национальной командой Украины, который состоится сегодня, 7 июня, на "Арене Львов". Эту информацию подтвердили в Футбольном союзе Сербии. Напомним, матч начнется в 21:45, смотреть матч Украина – Сербия можно на ТВ и в интернете.

Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020

Сообщается, что билеты из гостевой квоты на этот поединок переданы участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Отметим, что по состоянию на утро 7 июня на матч Украина – Сербия было реализовано 34 700 билетов. Напомним, что "Арена Львов" может вместить на своих трибунах почти 35 000 болельщиков.

Статистика личных встреч Украины против Сербии тоже весьма благоприятная для нас – три победы в трех матчах с общим счетом 5:0. При этом счет забитым мячам в противостояниях с "белыми орлами" открыл не кто иной, как Андрей Шевченко – в спарринге 2008 года. Однако нынче состав у сербов по именам в 2,5 раза звучнее нашего (305 – 140 млн, по оценке Transfermarkt), с такими ребятами, как Йович, которого за 60 млн купил "Реал".

В букмекерских конторах подопечные Андрея Шевченко небольшие фавориты. Котировки на победу Украины в матче – 2.60, на ничью – 2.95, на победу Сербии – 2.85. В процентах это выглядит так: 36% – 31% – 33%. Начало поединка в 21:45.

Как сообщалось ранее, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.

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Тег болельщики, Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

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Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт

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