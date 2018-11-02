Серьезные проблемы Роналдиньо: суд, миллионы штрафа и арест паспорта

Очень серьезные проблемы возникли у знаменитого бразильского футболиста Роналдиньо, который в начале 2018 года официально завершил карьеру игрока с мыслью о прощальном матче. Он, его брат Ассис Морейра, выполнявший функции менеджера игрока, а также их компания Reno Construções e Incorporações были осуждены за нанесение экологического ущерба в Порту-Алегри.

Точнее – за незаконное строительство склада с рыболовной платформой и причалом в столице штата Рио-Гранде-ду-Сул. Судебный процесс по этому делу состоялся еще в 2015 году. Но выплата штрафа по решению суда в размере 8 миллионов долларов США не состоялась. Теперь состоялся новый суд, который постановил не только потребовать выплату штрафа, а также дополнительных издержек, но и арестовать паспорта двух фигурантов дела.

Адвокат Роналдиньо и его брата назвал действия суда произволом, который ограничивает право на свободное передвижение, и обещал подать апелляцию.

Весной 2018 года Роналдиньо вошел в состав бразильской республиканской партии (PRB).

А не так давно он заявил о запуске собственной криптовалюты.