Сергей Балтача выиграл с "Чарльтоном" чемпионат Англии

Бывший защитник киевского "Динамо" Сергей Балтача привел юношеский "Чарльтон" к победе во втором дивизионе Лиги профессионального развития чемпионата Англии (U18). В финальном поединке плей-офф "Чарльтон" обыграл "Кристал Пэлас" – 2:1.

"Я не могу описать свои чувства. Я так горжусь мальчиками. Это невероятное достижение для них. В этом сезоне они усердно работали и это награда за тяжелый труд", – сказал после матча Сергей Балтача.

Для "Чарльтона" это третий титул за последние четыре года.

В Украине Сергей Балтача выступал за "Металлист" (1975-1976) и "Динамо" Киев (1976-1988), потом играл в Англии за "Ипсвич" (1988-1990) и в Шотландии за "Сент-Джонстон" (1990-1993) и "Инвернесс" (1993-1994).

Потом был играющим тренером "Инвернесса" (1994-1995), ассистентом в ЦСКА-"Борисфене" (1995-1998), в "Сент-Миррене" (1998-1999), тренером академии в "Чарльтоне" (2001-2008), "Челси" (2008-2012) и снова в "Чарльтоне" (с 2012 года).

Напомним, что дочь Сергея Балтачи была лучшей теннисисткой Великобритании. В 30 лет она умерла от рака. "Гроб Алены накрыли флагом Украины – она дочь этой земли", – рассказал Балтача.