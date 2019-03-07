Сергей Балтача: "Жду результативную ничью, а при доле везенья – минимальную победу "Динамо"

Самое главное, по мнению знаменитого экс-футболиста киевлян, выстоять первые полчаса

Сергей Балтача. Фото cafc.co.uk.

Сергей Балтача: "Жду результативную ничью, а при доле везенья – минимальную победу "Динамо" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d8/7ea/5c80d87eae890.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d8/7ea/5c80d87eae890.jpg 2019-03-07T10:39:00+02:00 Футбол Самое главное, по мнению знаменитого экс-футболиста киевлян, выстоять первые полчаса

Бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Балтача, давно живущий в Англии и работающий в академии лондонского "Чарльтона", в интервью "Сегодня" поделился своими ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси". Напомним, матч состоится сегодня, начало – в 22:00. Смотреть "Челси" – "Динамо" можно с помощью нашего текстового онлайна.

"Обязательно буду на матче – очень интересно посмотреть вживую на нынешнее "Динамо", – заверил он. – В ноябре я приезжал в Киев и смотрел по телевизору один из матчей "Динамо" в чемпионате Украины. Тогда еще сказал Мише Михайлову (тренер вратарей "Динамо". – Ред.): "Хорошая у вас молодежь". А он: "Да, и почти все – наши воспитанники". Недавно смотрел их матчи с "Олимпиакосом". А теперь хочется понаблюдать за ними вживую. Мой прогноз? Жду результативную ничью, а при доле везенья – минимальную победу "Динамо".

Месяц назад – после 0:6 от "МанСити", опустившего "Челси" на 6-е местов в АПЛ, – тренер Маурицио Сарри был на пороге увольнения. Но Балтача уверяет, что сейчас ситуация в лондонском клубе нормализовалась.

"Но сейчас они смотрятся гораздо лучше, – говорит Балтача. – Очень добротный футбол показали с "Тоттенхэмом" (2:0. – Ред.). Поэтому "Динамо" придется сложно. К тому же на "Стэмфорд Бридж" почти всегда аншлаг, болельщики очень хорошо поддерживают своих".

"Что могут противопоставить подопечные Хацкевича грозному сопернику? Я, возможно, скажу банальные вещи, но самое главное будет: выстоять первые полчаса, максимально строго и надежно сыграть в обороне", – говорит экс-динамовец. – "Челси" – команда атакующая, но при этом порой увлекающаяся атакой. У "Динамо", наверняка, будет несколько возможностей поймать их на контратаке".

Интересно, что на матч придет бывший игрок "Динамо" и "Челси" Андрей Шевченко. Ныне наставник сборной Украины будет просматривать киевских игроков накануне старта в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

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