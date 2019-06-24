Чемпион мира подписал с "Динамо" новый контракт и покинул клуб
Сергей Булеца проведет следующий сезон в аренде, выступая за "Днепр-1"
Полузащитник Сергей Булеца подписал новый контракт с киевским "Динамо". Новое соглашение рассчитано на пять лет. В прошлом сезоне Сергей выступал преимущественно за молодежный состав "Динамо". Вместе с "Динамо" U19 он дошел до 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. А в июне стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Украины U20.
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Сезон 2019/2020 Сергей проведет в аренде, выступая за "Днепр-1", который уверенно выиграл Первую лигу в прошлом сезоне.
Ранее герой молодежной сборной Украины Сергей Булеца рассказал, что у него общего с Лионелем Месси. Забивала украинской команды перед финалом чемпионата мира раскрыл секрет своего фартового номера.
С окончанием минувшего сезона команды приступили к активной работе на трансферном рынке, чтобы во всеоружии подойти к старту нового футбольного года. Пока самым громким трансфером лета остается переход защитника "Аустрии" Мохаммеда Кадири в состав киевского "Динамо". Сумма сделки не разглашалась, но СМИ сообщали, что ганец обойдется киевлянам в 1,5 млн евро.
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