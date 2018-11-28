Сергей Кривцов: "Шахтер" будет бороться за место в плей-офф Лиги чемпионов

Защитник "Шахтера" – о матче против "Хоффенхайма" в Лиге чемпионов и желании пройти дальше в главном клубном турнире

Во вторник "Шахтер" в Германии в ярком поединке одержал победу над "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов благодаря мячу Тайсона на добавленных минутах встречи. Этот результат позволил украинскому клубу сохранить шансы на выход в 1/8 финала турнира, тогда как немецкий клуб теперь ведет борьбу только за Лигу Европы. Игру и результат прокомментировал защитник "Шахтера" Сергей Кривцов:

"Этим и прекрасна Лига чемпионов, что никто не закрывается. Обе команды хотели победить в решающем матче, а в итоге получилась красивая игра. Мы поменяли тактику, посмотрев прошлый поединок с "Хоффенхаймом", действовали экспериментальной схемой в три защитника. Считаю, такая тактика полностью себя оправдала. Да, мы пропустили два мяча на ровном месте, но все равно победили. Игра после удаления? Началась какая-то неразбериха, они стали прессинговать и создавать моменты, но в итоге мы разобрались и вырвали победу. Изначально знали, что шесть очков в оставшихся двух поединках гарантируют нам выход в плей-офф, и эта задача не снимается. Будем бороться, чтобы попасть в следующий раунд", – сказал Сергей Кривцов.

Ранее герой матча Тайсон прокомментировал матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" и заявил, что его команда заслужила отличную победу.

Отметим, что после матча в Германии тренер "Шахтера" Паулу Фонсека посвятил победу всем украинцам.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.