Сергей Нагорняк о старте "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы: "У "Айнтрахта" преимущество – чемпионат в разгаре"
Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины - о противостоянии чемпионов Украины и немецкого "Айнтрахта"
На следующей неделе возобновятся поединки еврокубков. 14 февраля "Шахтер" сыграет с немецким "Айнтрахтом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Сергей Нагорняк поделился своим мнением о перспективах противостояния команд.
Так, Нагорняк считает шансы команд на успех в противостоянии равным 50 на 50. "Я не скажу, что здесь есть какой-то явный фаворит. Шансы 50 на 50, но все-таки много преимуществ есть у "Айнтрахта" в том, что у них чемпионат в самом разгаре, они уже после паузы два или три тура провели и довольно в неплохой форме находятся. Последняя игра с Дортмундом (1:1) показала, что команда обладает хорошим потенциалом. Особенно балканцы – Ребич, Йович".
Сергей Нагорняк считает противостояние "Шахтер" – "Айнтрахт" самым красочным среди всех пар Лиги Европы. "У "Шахтера", и у "Айнтрахта" атака преобладает над обороной. Мы знаем, как "Шахтеру" тяжело даются игры именно против немецких команд. С "Хоффенхаймом" давайте вспомним как они играли в Германии. Да, выиграли, но там такие качели были, что все могло повернуться как в одну, так и в другую сторону. Если бы не удаление, то кто его знает, как все сложилось бы. "Шахтеру" всегда тяжело с немецкими командами. И я думаю, что этот раз – не исключение. Будет очень тяжело.
Напомним, матч плей-офф 1/16 Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт" пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" 14 февраля. Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.
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