Сергей Ребров станет тренером "Ференцвароша"

Экс-тренер киевского "Динамо" может продолжить свою карьеру в чемпионате Венгрии

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров согласился возглавить венгерский "Ференцварош". Об этом сегодня сообщили сразу несколько венгерских изданий. Во вторник команду, которая после пяти туров единолично лидирует в чемпионате страны, однако вылетела из Лиги Европы от тель-авивского "Маккаби" (1:1, 0:1), покинул главный тренер немец Томас Долль.

Сообщается, что соглашение с Сергеем Ребровым уже достигнуто, и о нем будет объявлено в среду, 22 августа.

Кстати, недавно появились слухи, что Ребров вернется в "Динамо" в случае увольнения Александра Хацкевича, но тренер опроверг их в тот же день.

Ранее сообщалось, что польская "Легия" интересовалась украинским тренером Сергеем Ребровым, который остается без работы после увольнения из "Аль-Ахли". Однако поляки не смогли удовлетворить финансовые аппетиты бывшего тренера "Динамо".

После прекращения работы в Саудовской Аравии Ребров назвал истинную причину увольнения из "Аль-Ахли". Украинец сам собирался покинуть клуб по окончании сезона.