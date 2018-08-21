Сергей Ребров станет тренером "Ференцвароша"

Сегодня, 21:23

Экс-тренер киевского "Динамо" может продолжить свою карьеру в чемпионате Венгрии

Сергей Ребров. Фото AFP
Сергей Ребров. Фото AFP

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров согласился возглавить венгерский "Ференцварош". Об этом сегодня сообщили сразу несколько венгерских изданий. Во вторник команду, которая после пяти туров единолично лидирует в чемпионате страны, однако вылетела из Лиги Европы от тель-авивского "Маккаби" (1:1, 0:1), покинул главный тренер немец Томас Долль.

Сообщается, что соглашение с Сергеем Ребровым уже достигнуто, и о нем будет объявлено в среду, 22 августа.

Кстати, недавно появились слухи, что Ребров вернется в "Динамо" в случае увольнения Александра Хацкевича, но тренер опроверг их в тот же день.

Ранее сообщалось, что польская "Легия" интересовалась украинским тренером Сергеем Ребровым, который остается без работы после увольнения из "Аль-Ахли". Однако поляки не смогли удовлетворить финансовые аппетиты бывшего тренера "Динамо".

После прекращения работы в Саудовской Аравии Ребров назвал истинную причину увольнения из "Аль-Ахли"Украинец сам собирался покинуть клуб по окончании сезона.
тренер, Сергей Ребров, Ференцварош, чемпионат Венгрии

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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