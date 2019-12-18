Сергей Ребров стажировал в Будапеште известного тренера "горняков"

Сергей Ребров / Фото: Getty Images

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Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб вместе с одним из тренеров "Александрии" Юрием Гурой прошли стажировку в "Ференцвароше". Ранее мы рассказывали, что Вернидуб выиграл один матч с "Шахтером" и тут же отправился в отпуск.

Украинские наставники провели в Будапеште одну неделю и наблюдали за тренировочным процессом местного клуба, который тренирует их соотечественник Сергей Ребров. Вернидуб и Гура много общались с Ребровым и его ассистентами. Отметим, что в последней игре "Ференцварош" обыграл "Дьошдьор" со счетом 1:0. Ранее мы писали, что Ребров не возвращается в Киев: "Вы хотите, чтобы в "Динамо" было, как сейчас в "Реале"?

"Мы тренеры – люди подневольные, – рассказывал Ребров. – Я общаюсь с Игорем Михайловичем. У нас нормальные отношения. Я желаю "Динамо" и Михайличенко только удачи. Они качественно делают свою работу. У меня не было разговоров с Суркисом о нашей новой совместной работе".

Ребров уже полтора года тренирует венгерский "Ференцварош" и нынешнее место работы его вполне устраивает: "И вы хотите, чтобы я вернулся, и в команде было так же, как сейчас в "Реале" после возвращения Зидана? Если есть хорошая работа, где тебе нравится, можно работать везде. И в Саудовской Аравии". Также ранее мы сообщали, что Ребров унизил Москву: "Ференцварош" обыграл ЦСКА на выезде.

В свою очередь бывший тренер "Зари" Вернидуб возглавил белорусский "Шахтер" в ноябре и выиграл с командой свой первый матч.

Смотрите также обзор матча "Лудогорец" — "Ференцварош" – 1:1

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