Серхио Рамос сравнялся по голам с легендой футбола на арене, названной в его честь

Защитник сборной Испании Серхио Рамос результативно провел поединок против Украины в Лиге наций. Еще в первом тайме капитан испанцев оформил дубль – сначала реализовал пенальти, а затем забил ударом головой. Как мы писали ранее, Украина пропустила от Рамоса самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко.
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Кроме этого, Рамос забил свои 22 и 23 мячи в составе сборной Испании и вышел на восьмое место в списке бомбардиров "Фурии Роха" за всю историю, сообщает ua-football.com. Примечательно, что Рамос сравнялся по голам с легендарным нападающим "Реала" Альфредо Ди Стефано, играя на стадионе… имени Ди Стефано.
ТОП-10 бомбардиров в истории национальной сборной Испании:
- 1. Давид Вилья – 59 голов
- 2. Рауль 44
- 3. Фернандо Торрес – 38
- 4. Давид Сильва – 35
- 5. Фернандо Йерро – 29
- 6. Фернандо Морьентес – 27
- 7. Эмилио Бутрагеньо – 26
- 8-9. Альфредо ди Стефано – 23
- 8-9. Серхио Рамос – 23
- 10. Хулио Салинас – 22
Также мы писали, что Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. Юный талант "Барселоны" триумфально ворвался в состав национальной команды.
Перед этим стало известно, что Фати стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе в Лиге наций. При этом игрок "Барселоны" впервые попал в стартовый состав испанской сборной.
Смотрите, как Серхио Рамос забивал оба своих мяча в ворота Украины:
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