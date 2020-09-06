Серхио Рамос сравнялся по голам с легендой футбола на арене, названной в его честь

Защитник сборной Испании Серхио Рамос результативно провел поединок против Украины в Лиге наций. Еще в первом тайме капитан испанцев оформил дубль – сначала реализовал пенальти, а затем забил ударом головой. Как мы писали ранее, Украина пропустила от Рамоса самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко.

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Кроме этого, Рамос забил свои 22 и 23 мячи в составе сборной Испании и вышел на восьмое место в списке бомбардиров "Фурии Роха" за всю историю, сообщает ua-football.com. Примечательно, что Рамос сравнялся по голам с легендарным нападающим "Реала" Альфредо Ди Стефано, играя на стадионе… имени Ди Стефано.

ТОП-10 бомбардиров в истории национальной сборной Испании:

1. Давид Вилья – 59 голов

2. Рауль 44

3. Фернандо Торрес – 38

4. Давид Сильва – 35

5. Фернандо Йерро – 29

6. Фернандо Морьентес – 27

7. Эмилио Бутрагеньо – 26

8-9. Альфредо ди Стефано – 23

8-9. Серхио Рамос – 23

10. Хулио Салинас – 22

Также мы писали, что Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. Юный талант "Барселоны" триумфально ворвался в состав национальной команды.

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Перед этим стало известно, что Фати стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе в Лиге наций. При этом игрок "Барселоны" впервые попал в стартовый состав испанской сборной.

Смотрите, как Серхио Рамос забивал оба своих мяча в ворота Украины:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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