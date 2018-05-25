Серхио Рамос: "Я очень ценю Украину, здесь мы стали чемпионами Европы"

В субботу в Киеве финал пройдет Лиги чемпионов. В матче за главный клубный трофей Европы сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Онлайн трансляция "Реал" – "Ливерпуль" доступна на нашем сайте.

Накануне матча защитник "Реала" Серхио Рамос ответил на вопросы журналистов.

- Вы выиграли с "Реалом" 18 титулов. Что вас мотивирует до сих пор?

- Выиграть Лигу чемпионов третий раз подряд – огромный стимул. У нас большие амбиции, мы хотим добиваться больших успехов. Это нас и мотивирует. Хотим защитить наш титул и войти в историю.

- Какого матча вы ожидаете?

- Думаю, что обе команды настроены на атаку. Все зависит от начала матча. Мы понимаем, что нам нужно сделать и готовы к чему угодно. В финале может случиться все. Будет отличное шоу для всех любителей футбола.

- У вас было чувство, что в этом году вам приходилось играть против более "модных" команд?

- У нас было такое чувство. Но когда на вашего соперника обращают больше внимания, а ты выигрываешь, это только добавляет хорошие ощущения. Мы обыгрывали и "Ювентус", и "ПСЖ". Теперь нам нужно обыграть "Ливерпуль". У них есть не только один игрок. Это хорошая команда с хорошим тренером. Мы же пытаемся не обращать внимание на критику и сосредотачиваться на футболе.

- Что вы думаете о нынешнем составе "Реала"?

- Желание побеждать и амбиции остаются. Мы много достигаем. Нельзя сильно играть, если есть какие-то проблемы. За последние 10 лет мы выиграли много трофеев, потому что у нас были четкие цели. Все игроки выкладываются на поле и радуются друг за друга.

- Какой самый важный момент в вашей карьере?

- Мы не смотрим назад, а хотим повторять эти моменты. Вы помните прошлые финалы, а мы хотим насладиться завтрашним матчем.

- Вы говорили, что работаете как швейцарские часы. Как будете работать завтра?

- "Ливерпуль" тоже работает как швейцарские часы. У нас есть свои слабые стороны, которыми они могут воспользоваться. Но нас тоже есть прекрасные игроки и завтра они покажут свой уровень. Надеюсь, что мы защитим свой титул.

- СМИ много писали о том, что испанские болельщики сдают свои билеты на финал. У вас есть какая-то информация по этому поводу?

- Если честно. Я очень ценю Украину, с которой у меня связаны хорошие воспоминания. Здесь мы стали чемпионами Европы. Знаю, что много наших болельщиков не смогли приехать, но думаю, что приехавшие фанаты обеспечат нам хорошую поддержку.

- Все сравнивают Салаха с Месси и Роналду. Вы согласны с тем, что он является игроком такого высокого уровня?

- Есть более популярные игроки и менее популярные. Не знаю, с кем можно его сравнить. Салах – хороший игрок. Это очевидно. Главное развиваться дальше и поддерживать свой уровень на протяжении многих лет.