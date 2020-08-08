Сестра Роналду эгоистично отреагировала на вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов

Родственница Криштиану считает, что он все равно лучший, а вот его партнеры будто и ломаного гроша не стоят

Эльма Авейру, сестра португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, поддержала брата после вылета туринской команды из Лиги чемпионов. Напомним, "Ювентус" обыграл "Лион" 2:1, но из-за гостевого поражения от французов 0:1 пролетел мимо 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Ты сделал все, что было возможно, и я горжусь, видя твою игру и самоотдачу. Но, к сожалению, ты не можешь сделать все в одиночку. Это просто невозможно! Ты знаешь, таков футбол. Но помни: ты сделал все, что мог, и по-прежнему остаешься лучшим", – написала Авейру на своей странице в Instagram, дав понять, что партнеры Криштиану без него и ломаного гроша не стоят.

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Напомним, Роналду забил все голы "Ювентуса" в плей-офф Лиги чемпионов в двух последних сезонах. Португалец в одиночку тянет итальянский клуб, но пока это не дает свои плоды.

Также мы сообщали, что "Ювентус" официально подтвердил увольнение Сарри. На должность нового главного тренера туринцы рассматривают пять кандидатов. Среди них – Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти, Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини.

Смотрите, как "Ювентус" проиграл "Лиону" по сумме двух встреч

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