Сеть взорвалась фотожабами на историческое поражение "Ливерпуля"

Сегодня "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Уотфорду" в 28-м туре чемпионата Англии и прервал свою фантастическую серию из 44 матчей без поражений в Премьер-лиге. Это поражение никак не ударит по чемпионским амбициям мерсисайдцев, ведь они сохраняют 22-очковый отрыв от "Манчестер Сити", но "красным" точно не удастся повторить "вечный" рекорд "Арсенала" из 49 матчей без поражений. Команде Клоппа не хватило всего пяти поединков…

Сразу по окончания матча соцсети взорвались различными шутками и фотожабами на тему поражения "Ливерпуля".

Одним из первых потроллил мерсисайдцев легендарный защитник их самого принципиального соперника на родине "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл. На своей странице в Twitter Невилл поделился видео, на котором открывает бутылку шампанского. Экс-капитан "МЮ" не проронил ни слова, но все и так понятно.

Вот так другие команды встречали в раздевалке сегодняшнего героя "Уотфорд".

Тем временем, в сети появилось "видео" из раздевалки "Ливерпуля", на котором Юрген Клопп не смог сдержать эмоций.

Болельщик "Арсенала" умер после поражения команды от "Олимпиакоса" в Лиге Европы, но воскрес, узнав счет матча "Уотфорд" – "Ливерпуль". В общем, смотрите сами:

Также появился краткий обзор матча – если кто не знает, на логотипе "Ливерпуля" красуется мифическая птица Лайвер – британский аналог птицы Феникс. Сегодня ее знатно общипали

Кстати, сразу же появилась другая версия логотипа команды

Очень слабо сегодня отыграли лидеры "Ливерпуля" Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане. В сети уже нашли причину

Фанаты Ливерпуля:

- Мы все еще на 22 очка впереди

- Мы все равно выиграем лигу

- Мы будем доминировать в Премьер-лиге в течение следующих нескольких лет

Остальная часть Премьер-лиги:

Ну и напоследок замечательный отрывок из оскароносного "Джокера": Болельщики "Арсенала" смеются над "Ливерпулем" за то, что он не смог сравниться с их рекордом, но потом вспоминают, что они десятые в Премьер-лиге

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в Лиге чемпионов:

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