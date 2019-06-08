Северная Ирландия одержала волевую победу в Эстонии в отборе на Евро-2020

Открыв счет в середине первого тайма, эстонская сборная дома пропустила два мяча во втором

Сборная Северной Ирландии на выезде обыграла команду Эстонии в отборе на Евро-2020. Фото: Reuters

Сборная Северной Ирландии победила команду Эстонии в матче отбора на чемпионат Европы 2020 года. Поединок в субботу прошел в Таллине и завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.

На 25-й минуте матча Константин Васильев вывел Эстонию вперед. Во втором тайме нападающий "Болтона" Джош Мадженнис в течение трех минут оформил дубль и обеспечил ирландской команде победу.

Северная Ирландия не проигрывает в группе С: две победы над эстонцами (2:0 и 2:1) и победа над командой Беларуси (2:1). Эстонцы ранее на выезде проиграли Северной Ирландии со счетом 0:2. Северная Ирландия набрала 9 очков в 3 матчах и возглавляет группу С.

Эстония – Северная Ирландия – 1:2 (1:0)

Голы: Васильев (25) – Мадженнис (77), Мадженнис (80)

Таблица группы С отбора на Евро-2020:

N Команды И В Н П М О 1 С.ИРЛАНДИЯ 3 3 0 0 6-2 9 2 ГЕРМАНИЯ 1 1 0 0 3-2 3 3 ГОЛЛАНДИЯ 2 1 0 1 6-3 3 4 ЭСТОНИЯ 2 0 0 2 1-4 0 5 БЕЛАРУСЬ 2 0 0 2 1-6 0

Смотрите обзор матча Северная Ирландия – Эстония 2:0, который состоялся в марте этого года:

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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