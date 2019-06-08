Северная Ирландия одержала волевую победу в Эстонии в отборе на Евро-2020
Открыв счет в середине первого тайма, эстонская сборная дома пропустила два мяча во втором
Сборная Северной Ирландии победила команду Эстонии в матче отбора на чемпионат Европы 2020 года. Поединок в субботу прошел в Таллине и завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.
На 25-й минуте матча Константин Васильев вывел Эстонию вперед. Во втором тайме нападающий "Болтона" Джош Мадженнис в течение трех минут оформил дубль и обеспечил ирландской команде победу.
Северная Ирландия не проигрывает в группе С: две победы над эстонцами (2:0 и 2:1) и победа над командой Беларуси (2:1). Эстонцы ранее на выезде проиграли Северной Ирландии со счетом 0:2. Северная Ирландия набрала 9 очков в 3 матчах и возглавляет группу С.
Эстония – Северная Ирландия – 1:2 (1:0)
Голы: Васильев (25) – Мадженнис (77), Мадженнис (80)
Таблица группы С отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|С.ИРЛАНДИЯ
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|2
|ГЕРМАНИЯ
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3
|ГОЛЛАНДИЯ
|2
|1
|0
|1
|6-3
|3
|4
|ЭСТОНИЯ
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|5
|БЕЛАРУСЬ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Смотрите обзор матча Северная Ирландия – Эстония 2:0, который состоялся в марте этого года:
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Северная Ирландия одержала волевую победу в Эстонии в отборе на Евро-2020". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"