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Северная Ирландия одержала волевую победу в Эстонии в отборе на Евро-2020

8 июня, 22:36

Открыв счет в середине первого тайма, эстонская сборная дома пропустила два мяча во втором

Сборная Северной Ирландии на выезде обыграла команду Эстонии в отборе на Евро-2020
Сборная Северной Ирландии на выезде обыграла команду Эстонии в отборе на Евро-2020. Фото: Reuters

Сборная Северной Ирландии победила команду Эстонии в матче отбора на чемпионат Европы 2020 года. Поединок в субботу прошел в Таллине и завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.

На 25-й минуте матча Константин Васильев вывел Эстонию вперед. Во втором тайме нападающий "Болтона" Джош Мадженнис в течение трех минут оформил дубль и обеспечил ирландской команде победу.

Северная Ирландия не проигрывает в группе С: две победы над эстонцами (2:0 и 2:1) и победа над командой Беларуси (2:1). Эстонцы ранее на выезде проиграли Северной Ирландии со счетом 0:2. Северная Ирландия набрала 9 очков в 3 матчах и возглавляет группу С.

Эстония – Северная Ирландия – 1:2 (1:0)
Голы: Васильев (25) – Мадженнис (77), Мадженнис (80)

Таблица группы С отбора на Евро-2020:

N

 Команды

ИВНПМО
1 С.ИРЛАНДИЯ33006-29
2 ГЕРМАНИЯ11003-23
3 ГОЛЛАНДИЯ21016-33
4 ЭСТОНИЯ20021-40
5 БЕЛАРУСЬ20021-60

Смотрите обзор матча Северная Ирландия – Эстония 2:0, который состоялся в марте этого года:

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег сборная Эстонии, Евро-2020, сборная Северной Ирландии

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Сегодня|Спорт

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