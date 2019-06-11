Австрия на выезде обыгрывает Северную Македонию в отборе на Евро-2020
Команды обменялись автоголами, а австрийцы благодаря победе вышли на третье место в группе
В поединке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Северной Македонией и Австрией соперники обменялись автоголами. Первый гол в матче австриец Мартин Хинтереггер забил в свои ворота, а последний мяч, также автогол, забил Эгзон Бейтулаи. Между этими событиями Марко Арнаутович оформил дубль, а еще один гол в составе победителей забил Валентино Лазаро. Итог – выездная победа Австрии со счетом 4:1.
Эта победа вывела сборную Австрии на третье место в группе G. Северная Македония занимает пятое место.
Северная Македония – Австрия – 1:4 (1:1)
Голы: Хинтереггер (18, автогол) – Лазаро (39), Арнаутович (62, с пенальти), Арнаутович (82), Бейтулаи (86, автогол)
Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Бейтулаи, Адеми, Алиоски, Барди, Николов (Хасани, 67), Эльмас (Ристевски, 55), Пандев, Несторовски (Радески, 56).
Австрия: Линднер, Драгович (Пош, 46), Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Ильзанкер, Лазаро, Ляймер, Шлагер, Арнаутович (Бургшталлер, 88), Забитцер (Шауб, 90+2).
Матч понедельника в группе G:
- Северная Македония – Австрия – 1:4
- Латвия – Словения – 0:5
- Польша – Израиль – 4:0
Таблица группы G отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|4
|4
|0
|0
|8-0
|12
|2
|ИЗРАИЛЬ
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|3
|АВСТРИЯ
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|4
|СЛОВЕНИЯ
|4
|1
|2
|1
|7-3
|5
|5
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|6
|ЛАТВИЯ
|4
|0
|0
|4
|1-13
|0
Отметим, что сборная Украины в понедельник во Львове обыграла команду Люксембурга. Поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Роман Яремчук на шестой минуте встречи.
Напомним, что ранее в третьем туре отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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