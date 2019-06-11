Австрия на выезде обыгрывает Северную Македонию в отборе на Евро-2020

Команды обменялись автоголами, а австрийцы благодаря победе вышли на третье место в группе

Австрийцы на выезде победили 4:1. Фото: Reuters

В поединке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Северной Македонией и Австрией соперники обменялись автоголами. Первый гол в матче австриец Мартин Хинтереггер забил в свои ворота, а последний мяч, также автогол, забил Эгзон Бейтулаи. Между этими событиями Марко Арнаутович оформил дубль, а еще один гол в составе победителей забил Валентино Лазаро. Итог – выездная победа Австрии со счетом 4:1.

Эта победа вывела сборную Австрии на третье место в группе G. Северная Македония занимает пятое место.

Северная Македония – Австрия – 1:4 (1:1)

Голы: Хинтереггер (18, автогол) – Лазаро (39), Арнаутович (62, с пенальти), Арнаутович (82), Бейтулаи (86, автогол)

Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Бейтулаи, Адеми, Алиоски, Барди, Николов (Хасани, 67), Эльмас (Ристевски, 55), Пандев, Несторовски (Радески, 56).

Австрия: Линднер, Драгович (Пош, 46), Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Ильзанкер, Лазаро, Ляймер, Шлагер, Арнаутович (Бургшталлер, 88), Забитцер (Шауб, 90+2).

Матч понедельника в группе G:

Северная Македония – Австрия – 1:4

Латвия – Словения – 0:5

Польша – Израиль – 4:0

Таблица группы G отбора на Евро-2020:

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 4 4 0 0 8-0 12 2 ИЗРАИЛЬ 4 2 1 1 8-7 7 3 АВСТРИЯ 4 2 0 2 7-6 6 4 СЛОВЕНИЯ 4 1 2 1 7-3 5 5 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 4 1 1 2 5-7 4 6 ЛАТВИЯ 4 0 0 4 1-13 0

Отметим, что сборная Украины в понедельник во Львове обыграла команду Люксембурга. Поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Роман Яремчук на шестой минуте встречи.

Напомним, что ранее в третьем туре отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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