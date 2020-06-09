Северное море не подходит: украинский футболист из Бельгии привез сына на море в Одессу

Форвард "Гента" Роман Яремчук отдыхает во время отпуска на Черном море на Родине

Забивной нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины по футболу Роман Яремчук приехал отдыхать на Родину. Ранее чемпионат Бельгии завершили досрочно, а команда украинцев Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса стала серебряным призером. "Золото" же досталось "Брюгге" украинского защитника Эдуарда Соболя.

Сегодня 24-летний уроженец Львова после длительного перерыва появился в Instagram. Футболист с радостью сообщил, что проводит семейный отдых в Одессе. Известно, что в июле 2019 года Яремчук стал отцом – у него родился сын. Игрок выложил в соцсетях фото с малышом на плечах на фоне Черного моря. Естественно, что наше море гораздо лучше подходит для летнего отпуска, чем Северное море в Бельгии.

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Роман выступает за "Гент" с 2017 года, а до этого играл в "Александрии" и "Динамо", но в основной состав киевлян не пробился.

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К слову, в Бельгии возобновят сезон ради золотого дубля украинца.

Смотрите, как Яремчук забивал в чемпионате Бельгии за "Гент" в ворота "Антверпена" еще в прошлом году

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