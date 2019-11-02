"Севилья" – "Атлетико": где смотреть центральный матч тура в чемпионате Испании

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В субботу, 2 ноября, состоится центральный матч 12-го тура чемпионата Испании: в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" местная "Севилья" сразится с мадридским "Атлетико". Матч начнется в 19:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

"Атлетико" и "Севилья" делят между собой четвертую и пятую строчки турнирной таблицы Примеры. Конечно, таким положением команды не особо довольны, особенно это касается "матрасников", который традиционно борются с "Реалом" и "Барселоной" за чемпионство, но уже на старте сезона отстают от них на два очка, имея на один матч больше. Но здесь команда Диего Симеоне может сетовать только на самих себя – в последних пяти матчах они сумели выиграть лишь однажды.

"Севилья" в последних пяти матчах проиграла лишь раз, да и то "Барселоне" (0:4), а в предыдущем туре разошлась миром с Валенсией (1:1). Но два поражения подряд в конце августа не позволяют команде находится выше в турнирной таблице.

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Кстати, хоть команды и находятся рядом в турнирной таблице, в рейтинге самых дорогих команд чемпионата Испании "Атлетико" существенно превосходит "Севилью". Суммарная стоимость состава "Атлетико", согласно данным transfermarkt.com, 872,5 млн евро, в то время как стоимость всех игроков "Севильи" – 283,2 млн евро. Самым дорогим у мадридцев является "новый Роналду" Жоау Фелиш (100 млн евро), а у "Севильи" – Жюль Кунде (25 млн евро).

Букмекеры считают хозяев поля фаворитом матча: коэффициент на победу "Севильи" – 2.40, на ничью – 3.10, на победу "Атлетико" – 3.20.

Смотреть матч "Севилья" – "Атлетико":

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