"Севилья" – "Барселона": онлайн трансляция центрального матча тура в чемпионате Испании

В пятницу, 19 июня, в рамках 30-го тура чемпионата Испании в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" состоится центральный матч тура: местная "Севилья" примет "Барселону". Матч начнется в 23:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция матча "Севилья" – "Барселона" с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН "СЕВИЛЬЯ" – "БАРСЕЛОНА"

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В сегодняшнем матче не поле сойдутся первая и третья команды турнирной таблицы чемпионата Испании. Каталонцы после возобновления сезона успели одержать две победы – над "Мальоркой" (4:0) и "Леганесом" (2:0) – и продолжают удерживать лидерство в Примере. "Севилья" вышла из карантина победой в дерби над "Бетисом" (2:0), а затем потеряла очки в матче против "Леванте" (1:1).

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Каталонцы проведут третий матч за шесть дней, а севильцы – за восемь. При этом хозяева поля имели на один день больше для отдыха.

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В первом круге "Барселона" на своем поле разгромила "Севилью" со счетом 4:0. А предыдущий матч в Севилье завершился со счетом 4:2 в пользу гостей. В последний же раз "Севилья" обыгрывала "Барселону" в 2015 году, когда одолела дома со счетом 2:1, а в целом статистика между клубами в чемпионате Испании такая: 83 победы на счету каталонцев, 32 матча завершились ничьей и 36 раз побеждали сегодняшние хозяева поля.

"Севилья" – "Барселона". Кадровые потери:

"Севилья" подошла к важному матчу без потерь, а вот у "Барселоны" не смогут сыграть сразу четыре игрока – Френки де Йонг, Усман Дембеле и Серхи Роберто находятся в лазарете, а Нелсон Семеду перебрал желтых карточек.

"Севилья" – "Барселона". Прогноз букмекеров:

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Кике Сетьена – 2.12, на ничью – 3.60, на победу "Севилья" – 3.50.

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Смотрите, как "Барселона" и "Севилья" играли в еврокубках до карантина:

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