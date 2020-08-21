Финал Лиги Европы "Севилья" – "Интер": прогноз на матч от футбольного комментатора

Сегодня в Германии состоится финал Лиги Европы. Встречаются испанская "Севилья" и итальянский "Интер". Игра начнется в 22:00, мы проводим онлайн "Севилья" – "Интер" с видеоповторами голови самых ярких моментов противостояния. В прямом эфире матч покажут канал "Футбол 1" и сервис OLL.TV.

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Финал второго по значимости европейского турнира получил яркую афишу, но, к сожалению, пройдет без участия украинской команды. "Интер" в предыдущем раунде выбил "Шахтер" (5:0) и постарается в четвертый раз в истории завоевать кубок Лиги Европы. Хотя три их предыдущих триумфа случились в девяностых, когда турнир еще назывался Кубком УЕФА.

Соперником итальянцев будет испанская "Севилья" – королева Лиги Европы и рекордсмен по числу трофеев (5). Испанцы в полуфинале обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:1), проигрывая по ходу встречи. Удалось это сделать не без доли везения и благодаря фееричной игре второго вратаря Яссина Буну, который успешно заменил ранее травмированного, но уже восстановившегося Томаша Вацлика. Нет сомнений, что марокканец снова выйдет в старте. У андалусийцев рекордная в собственной истории серия без поражений – 20 матчей во всех турнирах.

"Интер" не проигрывает одиннадцать матчей кряду, выиграв последние шесть. В их лазарете остается Весино, скорее всего, не успеет восстановиться и Алексис Санчес. Но Антонио Конте четыре матча кряду выставлял один и тот же стартовый состав и, вероятнее всего, сделает это снова.

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Учитывая стилистику игры обеих команд, мы точно не станем свидетелями яркого футбола и большой результативности. Они будут действовать максимально осторожно и прагматично. Есть предчувствие, что для определения победителя понадобятся, как минимум, овертаймы. Поэтому я бы поставил на ничью в основное время. Или на то, что голов в обоих таймах не будет.

Смотрите, как в полуфинале "Севилья" прошла "Манчестер Юнайтед":

А "Интер" в 1/2 обыграл "Шахтер":

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