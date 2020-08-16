"Севилья" – "Манчестер Юнайтед": где смотреть самую трофейную команду Лиги Европы

Сегодня, 16 августа, в Кельне пройдет первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором сойдутся испанская "Севилья" и английский "Манчестер Юнайтед". Андалусийцы чаще всех выигрывали трофей – пять раз. Но манкунианцы побеждали в 2017 году. Онлайн-трансляция "Севилья" – "Манчестер Юнайтед" пройдет на нашем сайте с видео, фото, а также описанием самых важных моментов встречи.

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Начало матча в Кельне в 22:00. В Украине в прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 1", а также будет трансляция на ресурсе Oll.tv (в подписке).

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Единственной потерей "Севильи" является полузащитник Неманья Гудель, у которого две недели назад был обнаружен коронавирус. Но он уже здоров и отправился в Германию, чтобы присоединиться к команде. Тем не менее ожидается, что тренер "Севильи" выставит на игру практически тот же состав, который играл против "Вулверхэмптона" в четвертьфинале.

Реклама "Севилья" / Фото: Reuters

У "МЮ" также нет новых потерь, но Сульшеру будет непросто определиться с вратарем, так как Серхио Ромеро отыграл в воротах "Юнайтед" 9 из 11 матчей в Лиге Европы, однако основным голкипером манкунианцев все-таки считается испанец Давиу Де Хеа.

Серхио Ромеро и Гарри Магуайр в игре / Фото: Reuters

"Севилья" пропустила всего один гол в последних восьми поединках с учетом всех турниров. Зато для "МЮ" полуфинал Лиги Европы станет уже 17-м матчем в клубной истории на этом этапе еврокубков. И "Юнайтед" выходил в финал в каждом из своих четырех последних полуфиналов в евротурнирах: в 2008, 2009 и 2011 годах – в Лиге чемпионов и в 2017 году – в Лиге Европы.

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