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"Севилья" выиграла шестой финал Лиги Европы подряд, добыв волевую победу у "Интера"

22 августа, 00:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Испанская команда из Андалусии не знает горечи поражений в решающих поединках

Просто феноменально выступает "Севилья" во втором по значимости еврокубковом турнире Старого Света. В пятницу вечером испанский клуб шестой раз выиграл финальный поединок. В 2006 и 2007 годах соревнование называлось еще Кубок УЕФА, а в 2013-2015 и 2020 годах команда побеждала уже в Лиге Европы. Наш сайт вел онлайн финала "Севилья" – "Интер".

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Встреча в немецком Кельне началась для подопечных Юлена Лопетеги неудачно. На четвертой минуте Диего Карлос привез 11-метровый, заработав еще и желтую карточку. Бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку установил рекорд Лиги Европы, забив пенальти. Однако нидерландский нападающий Люк Де Йонг на 12-й и 33-й минутах ударами головой вывел "Севилью" вперед – 2:1. Но уругваец Диего Годин, проведший девять лет в испанском "Атлетико", позволил миланцам восстановить равновесие – 2:2. Смотрите лучшие моменты первой половины встречи.

А после перерыва все решил точный удар бразильского защитника Диего Карлоса на 74-й минуте. Его цирковой трюк с ударом ножницами через себя принес "Севилье" победу со счетом 3:2. При этом Лукаку немного подправил мяч в сетку ворот "Интера".

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Шесть добавленных рефери минут не спасли итальянский клуб от поражения в финале в Германии.

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футбол финал Кельн Лига Европы Интер Италия Севилья
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