"Севилья" – "Рома": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

Список трансляций поединка на нейтральном стадионе в Дуйсбурге - на ТВ и в интернете

Сегодня в противостоянии из одного матча определится обладатель путевки в 1/4 финала Лиги Европы. На нейтральном поле в немецком Дуйсбурге встречаются испанская "Севилья" и итальянская "Рома". Начало поединка – в 19:55 по киевскому времени. Смотреть "Севилья" – "Рома" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

"Севилья" – "Рома": где смотреть матч

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Поединок в прямом эфире в четверг, 6 августа, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 2", а также сервис OLL.TV. В повторе игру "Севилья" – "Рома" можно посмотреть в пятницу в 8:15 на канале "Футбол 1" и в 15:10 на канале "Футбол 2".

"Севилья" – "Рома": сравнение от Transfermarkt

Аналитики оценивают трансферную стоимость соперников практически одинаково. Кадровая обойма "Ромы" на 30 млн евро дороже состава "Севильи". При этом в среднем один игрок испанской команды дешевле своего визави из лагеря римских "волков" на 600 тысяч евро.

"Севилья" – "Рома": прогноз букмекеров

Аналитики называют "Севилью" фаворитом матча. На победу испанцев в основное время установлен коэффициент 2.17, на ничью – 3.55, на победу "Ромы" – 3.40. В процентном соотношении картина такова: выигрыш "Севильи" 45%, ничья 27%, выигрыш "Ромы" 28%. При этом наиболее вероятным счетом букмекеры называют 2:1 в пользу испанцев (коэффициент 9.00).

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Что касается котировок на выход в 1/4 финала с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на проход "Севильи" дают коэффициент 1.62, "Ромы" – 2.32. В процентах это 59% против 41% в пользу испанцев.

"Севилья" – "Рома": интересные факты

В 12 предыдущих матчах с итальянскими клубами "Севилья" добилась пяти побед при пяти поражениях. Последний соперник севильцев из Серии А также представлял Рим – в прошлом розыгрыше Лиги Европы "красные" обыграли "Лацио". После минимальной победы в гостях они победили дома 2:0. Единственный же поединок "Севильи" с итальянским клубом на нейтральной арене состоялся в 2007 году, когда испанцы уступили в Монако "Милану" в матче за Суперкубок УЕФА – 1:3.

Что касается "Ромы", то она выиграла лишь 11 из 34 еврокубковых матчей с представителями чемпионата Испании (при 5 ничьих и 18 поражениях) и лишь один из семи последних (с 1 ничьей и 5 поражениями). Впрочем, эта единственная победа является для "волков" знаковой. В четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА-2017/18 они разгромили дома "Барселону" 3:0 и героически вышли в следующий раунд, несмотря на предшествовавшее поражение 1:4.

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