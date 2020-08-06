В четверг, 6 августа, испанская "Севилья" и итальянская "Рома", возглавляемая экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, играют поединок за выход в 1/4 финала Лиги Европы. Это противостояние, в связи с ситуацией с коронавирусом, состоит из одного матча, который принимает нейтральный город – немецкий Дуйсбург. Начало поединка на "MSV Арена" – в 19:55 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого матча с видео и фото самых ярких моментов.

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ОНЛАЙН "СЕВИЛЬЯ" – "РОМА"

Поединок обещает быть невероятно интригующим. "Севилья" – рекордсмен Лиги Европы/Кубка УЕФА. За последние 14 лет выигрывала его 5 раз и сейчас находится в отменной форме – с февраля команда не проиграла ни одного матча во всех турнирах. Тогда как "Рома" добилась семи побед в восьми последних матчах, в том числе и над "Ювентусом" в заключительном туре Серии А со счетом 3:1.

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"Севилья" – "Рома": ориентировочные составы (версия УЕФА)

"СЕВИЛЬЯ": Вацлик; Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон; Фернандо, Хордан, Банега; Окампос, де Йонг, Мунир

Не сыграет : Гудель (болезнь)

Под вопросом : Вацлик (колено)﻿

"Висит" на карточке : Гудель

Дозаявлены : Диас, Пабло Перес, Санчес

Отзаявлены : Фелипе, Хави Перес, Нолито, Амо, Каррису, Лопеш

"РОМА": Пау Лопес; Манчини, Ибаньес, Коларов; Бруно Перес, Диавара, Кристанте, Спинаццола; Мхитарян, Джаньоло; Джеко

Не сыграет : Верету (дисквалификация)

Под вопросом : Пеллегрини (перелом носа)

"Висит" на карточке : Клюйверт

Дозаявлены : Бруно Перес, Ибаньес, Дзаньоло

Отзаявлены : Мерт Четин, Пасторе, Смоллинг

"Севилья" – Рома": заявления тренеров

Главный тренер "Севильи" Юлен Лопетеги: "Рома" сейчас на ходу. У нее прекрасный состав, и она была одной из лучших команд на финише ﻿чемпионата Италии. С нетерпением ждем встречи и понимаем, что должны показать себя с наилучшей стороны. Нам предстоит своеобразный финал, так что надо отдать игре все силы. Этот турнир неразрывно связан с историей нашего клуба, что должно помочь нам проявить свои лучшие качества"

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека: "Мы предельно собраны и готовы к игре, не думаем ни о чем ином. Настал важный для нас момент, и мы подходим к матчу с уверенностью в себе и оптимизмом. Понимаем, что нам предстоит тяжелая игра с прекрасным соперником. Для меня все матчи важны, я всегда хочу побеждать"

"Севилья" – "Рома": прогноз букмекеров

Аналитики называют "Севилью" фаворитом матча. На победу испанцев в основное время установлен коэффициент 2.17, на ничью – 3.55, на победу "Ромы" – 3.40. В процентном соотношении картина такова: выигрыш "Севильи" 45%, ничья 27%, выигрыш "Ромы" 28%. При этом наиболее вероятным счетом букмекеры называют 2:1 в пользу испанцев (коэффициент 9.00).

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Что касается котировок на выход в 1/4 финала с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на проход "Севильи" дают коэффициент 1.62, "Ромы" – 2.32. В процентах это 59% против 41% в пользу испанцев.

"Севилья" – "Рома": где смотреть матч

Поединок в прямом эфире в четверг, 6 августа, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 2", а также сервис OLL.TV. В повторе игру "Севилья" – "Рома" можно посмотреть в пятницу в 8:15 на канале "Футбол 1" и в 15:10 на канале "Футбол 2".

Напомним, накануне "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" 3:0 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы, где соперником "горняков", скорее всего, будет швейцарский "Базель".

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