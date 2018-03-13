"Севилья" сотворила сенсацию в Манчестере и вышла в 1/4 Лиги чемпионов

Вчера, 23:55

После нулевой ничьей на своем поле "Севилья" на выезде обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1

Футболисты &quot;Севильи&quot; обыграли &quot;Манчестер Юнайтед&quot; в Англии. Фото AFP
Футболисты "Севильи" обыграли "Манчестер Юнайтед" в Англии. Фото AFP

Футболисты испанской "Севильи" сенсационно одержали победу над английским "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал турнира.

Ответная встреча состоялась во вторник в Манчестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Дубль в составе "Севильи" за пять минут в середине второго тайма оформил Виссам Бен Йеддер (74-я и 78-я минуты), вышедший на замену во втором тайме. У "Манчестер Юнайтед" единственный гол уже при счете 0:2 забил Ромелу Лукаку на 84-й минуте.

Первый матч в Севилье завершился вничью – 0:0. Таким образом, в четвертьфинал вышла "Севилья".

Аналитики букмекерских контор перед матчем считали хозяев явными фаворитами матча. Так, коэффициент на победу команды Жозе Моуринью составлял всего 1.50, тогда как на победу "Севильи" 6.70, а на ничью – 4.40. Переведя эти котировки в вероятность исхода, получим шансы "МЮ" на победу равными 64 процентам, вероятность ничьей – 22%, победы "Севильи" – 14%.

В параллельном матче "Рома" со счетом 1:0 обыграла "Шахтер" и вышла в четвертьфинал. Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.
Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, Севилья

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Сегодня|Спорт

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