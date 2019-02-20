"Севилья" стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы
Испанский клуб по сумме двух матчей уверенно обыграл "Лацио"
Испанская "Севилья" стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала севильцы на своем стадионе обыграли римский "Лацио" со счетом 2:0. Хозяева поля открыли счет в середине первго тайма, а во твторм обе команды остались вдесятером – сначала удаление заработал игрок "Севильи" Васкес, а затем его примеру последовал римлянин Марушич.
После этого Севилья еще раз поразила ворота своего соперника и сняла все вопросы о победителе. Напомним, что первый матч неделю назад завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев. Кстати, накануне той встречи четыре человека получили ножевые ранения в результате драки фанатов в Риме.
"Севилья" – "Лацио" – 2:0
Голы: Бен-Йеддер (20), Сарабия (78)
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 6), Гомес, Сарабия, Навас, Меса (Рог, 82), Васкес, Бен-Йеддер, Андре Силва (Амаду, 64).
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Марушич, Габаррон (Корреа, 49), Катальди, Лулич, Бадель (Дурмиси, 76), Милинкович-Савич (Ромуло, 56), Иммобиле, Кайседо.
Предупреждения: Васкес (18), Габаррон (21), Кайседо (31), Иммобиле (84).
Удаления: Васкес (60), Марушич (71).
Остальные матчи Лиги Европы, в том числе поединки "Динамо" против "Олимпиакоса" и "Шахтера" с "Айнтрахтом" пройдут во вторник, 21 февраля. Жеребьевка следующего раунда состоится в пятницу, 22-го числа.
Отметим, что перед матчем с "Айнтрахтом" Паулу Фонсека сделал заявление: "Завтра вы увидите храбрый и смелый "Шахтер".
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