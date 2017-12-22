"Севилья" выгнала тренера, который болеет раком

Эдуардо Бериссо отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Севилья" в связи с неудовлетворительными результатами.

Решение об увольнении 48-летнего Бериссо, у которого ранее было обнаружено онкологическое заболевание, принято в пятницу советом директоров клуба.

"Севилья" хочет выразить благодарность Бериссо за профессионализм и преданность, продемонстрированные во время его работы в клубе", – говорится в сообщении.

Андалусийский клуб уже начал переговоры о назначении нового главного тренера, который должен присоединиться к команде после рождественских праздников, отмечается в заявлении.

Аргентинец Бериссо возглавил "Севилью" летом 2017 года. В конце ноября он перенес операцию по поводу рака предстательной железы, а в середине декабря вновь вернулся к работе с командой. Во время его отсутствия обязанности главного тренера исполнял Эрнесто Маркусси.

В последних трех турах Примеры команда набрала одно очко, проиграв "Реал Сосьедад" (1:3) и мадридскому "Реалу" со счетом – 0:5.

После 17 матчей команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 29 очков.

Тем не менее, "Севилья" вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с "Манчестер Юнайтед".