"Сейчас красивее!" Жена динамовца Виталия Буяльского показала, какой была 10 лет назад
Анна Кравец шутит, что Алина Буяльская выглядит на 15 лет: как изменилась внешность супруги динамовского хава
Жена полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина показала, какой она была до знакомства со своим будущим мужем. Девушка выложила в Instagram свое фото 10-летней давности в рамках флешмоба #10yearchallenge.
Такой была Алина Буяльская 10 лет назад. Фото – Instagram
"Решила тоже поучаствовать в этом челендже. Ну что,сильно изменилась/постарела? Как лучше – блонд/брюнетка? по-моему очевидно", – написала Алина Буяльская.
"Красотка всегда. Но сейчас просто глаз не отвести", – пишел в комментарии к фото пользователь yanabaydalyk. "Сейчас красивее. Настоящая леди", – добавляет o2_oleg. А вот сексапильная супруга бывшего динамовца Артема Кравца, оценивая фотографии Алины Буяльской, шутит: "Было 10 лет, стало 15 лет".
Такая Алина Буяльская сейчас. Фото – Instagram
Напомним, Виталий и Алина Буяльские сыграли свадьбу летом 2017 года. На свадьбе молодоженов развлекали известные украинские юмористы. В том же году у пары родилась дочка.
На днях команда Буяльского одержала самую крупную победу в сезоне – "Динамо" разгромило "Зарю" (5:0).
Кроме того, сообщалось, что киевляне хотят купить у "Ромы" полузащитника.
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