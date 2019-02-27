"Сейчас красивее!" Жена динамовца Виталия Буяльского показала, какой была 10 лет назад

Анна Кравец шутит, что Алина Буяльская выглядит на 15 лет: как изменилась внешность супруги динамовского хава

Алина Буяльская. Фото - Instagram.

"Сейчас красивее!" Жена динамовца Виталия Буяльского показала, какой была 10 лет назад //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6a3/bfb/5c76a3bfb56ec.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6a3/bfb/5c76a3bfb56ec.png 2019-02-27T17:03:23+02:00 Футбол Анна Кравец шутит, что Алина Буяльская выглядит на 15 лет: как изменилась внешность супруги динамовского хава

Жена полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина показала, какой она была до знакомства со своим будущим мужем. Девушка выложила в Instagram свое фото 10-летней давности в рамках флешмоба #10yearchallenge.

Такой была Алина Буяльская 10 лет назад. Фото – Instagram

"Решила тоже поучаствовать в этом челендже. Ну что,сильно изменилась/постарела? Как лучше – блонд/брюнетка? по-моему очевидно", – написала Алина Буяльская.

"Красотка всегда. Но сейчас просто глаз не отвести", – пишел в комментарии к фото пользователь yanabaydalyk. "Сейчас красивее. Настоящая леди", – добавляет o2_oleg. А вот сексапильная супруга бывшего динамовца Артема Кравца, оценивая фотографии Алины Буяльской, шутит: "Было 10 лет, стало 15 лет".

Такая Алина Буяльская сейчас. Фото – Instagram

Напомним, Виталий и Алина Буяльские сыграли свадьбу летом 2017 года. На свадьбе молодоженов развлекали известные украинские юмористы. В том же году у пары родилась дочка.

На днях команда Буяльского одержала самую крупную победу в сезоне – "Динамо" разгромило "Зарю" (5:0).

Кроме того, сообщалось, что киевляне хотят купить у "Ромы" полузащитника.

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