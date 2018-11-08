"Сейчас нет смысла обсуждать судейство": Сергей Болбат о матче против "МанСити"

Обидное поражение от "Манчестер Сити" на его поле в 4-м туре Лиги чемпионов существенно испортило настроение футболистам "Шахтера". Но, как говорили опытные тренеры, лучше один раз проиграть крупно, чем несколько раз – с минимальным счетом. Понимают это и игроки донецкого клуба, которые, переживая поражение в Манчестере, тем не менее, думают о победе в двух оставшихся матчах группового раунда Лиги чемпионов.

"Оправданий нет, в целом провели плохую встречу, – приводит официальный сайт "Шахтера" слова полузащитника Сергея Болбата. – В любом матче, пока счет 0:0, концентрация стопроцентная, а когда пропускаешь, это немного сбивает. Возможно, первый гол и стал таким катализатором. Сейчас нет смысла обсуждать судейство. Конечно, была ошибка арбитра, и мы ему об этом говорили. Наверное, Стерлинг должен был сам сказать, что нарушения не было, соблюсти фейр-плей, потому что это некрасиво на таком уровне. Но нам надо двигаться дальше. В параллельном матче группы сыграли вничью, так что шансы у нас остаются. Нужно победить в двух оставшихся поединках, и все станет на свои места".

Отметим, что после финального свистка Стерлинг действительно признался, что фола со стороны защитника "Шахтера" Матвиенко не было, а венгерского арбитра Кашшаи вновь подвело зрение.

Ранее мы писали, что Болбат спустя четыре с половиной года получил вызов в национальную сборную Украины на ноябрьские матчи с командами Словакии и Турции.