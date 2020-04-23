"Сейчас уже смотрят не на спортивную точку зрения, а на финансы": Зинченко призывает доиграть сезон

Футболист не уверен, что многие клубы способны пережить кризис, если не завершить чемпионат

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко призывает доиграть текущий сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса. Футболист не уверен, что многие клубы способны пережить кризис, если не завершить чемпионат. Ранее мы сообщали, что коронавирус разрушил планы Зинченко насчет свадьбы: "Сейчас все в подвешенном состоянии".

"Играть при пустых трибунах – это вариант. Сейчас уже смотрят не на спортивную точку зрения, а на финансы. Возьмем какой-нибудь клуб. Например, "Кристал Пэлас". Они заранее до сезона имеют спонсорские контракты и деньги от телевидения. Из этой суммы они и составляют бюджет. И если сезон сыгран на 70%, то и клуб получит 70% денег. А платить зарплаты нужно. В итоге клуб может обанкротиться", – объяснил ситуацию Зинченко в программе "Завтрак с чемпионами".

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Александр Зинченко и Руслан Малиновский/Фото УАФ

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"И сезон нужно доиграть, чтобы ответить на все турнирные вопросы – кто чемпион, кто вылетает, кто проходит в еврокубки, кто заходит", – считает Александр.

Ранее команду Зинченко в Англии приравняли к коронавирусу. С таким злобным троллингом "Манчестер Сити", за который выступает украинец, еще не сталкивался.

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