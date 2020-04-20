Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Сейчас все в подвешенном состоянии": коронавирус разрушил планы Зинченко насчет свадьбы

20 апреля, 19:29

Максим Перепелица

Украинский игрок пока не знает, когда произойдет свадьба с Владой Седан

Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, когда планируется свадьба.

Читайте также: Одноклубник Зинченко продолжает шокировать: после скандала с проститутками игрок устроил просмотр стриптиза онлайн

"У нас общий бюджет и мы вместе принимаем решения о покупках. Но, как говорят, мужчина – это голова, а женщина – это шея. Куда шея направит, туда голова и смотрит. Когда у меня свадьба – это вопрос из такой же категории, как и "Когда возобновляются тренировки в "Манчестер Сити"?". Сейчас все в подвешенном состоянии, никто ничего не знает. Как только будет календарь матчей, тогда мы сможем сесть и решить", – сказал Зинченко.

Напомним, что Александр Зинченко сделал предложение руки и сердца журналистке телеканала "Футбол" Владе Седан в октябре прошлого года. Пара собиралась назначить свадьбу на окончание сезона, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в их планы.

Реклама

Ранеекоманду Зинченко в Англии приравняли к коронавирусу. С таким злобным троллингом "Манчестер Сити", за который выступает украинец, еще не сталкивался.

Смотрите, как до пандемии "Манчестер Сити" обыграл в Лиге чемпионов "Реал"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Сити коронавирус Александр Зинченко Влада Седан

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья попа приносит удачу футбольным командамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...