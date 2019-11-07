Шабанов и Беседин вышли в старте на матч с "Копенгагеном"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Стал известен состав "Динамо" и "Копенгагена" на матч четвертого тура Лиги Европы. Мы проведем онлайн матча "Копенгаген" – "Динамо" с яркими фото и видео голов.

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Караваев, Цыганков, Вербич – Беседин

Запасные: Кучерук, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Родригеш, Буяльский

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"Копенгаген": Юнссон – Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон – Стаге, Зека, Фишер – Сантос, Сотериу, Фальк

Запасные: Грютебуст, Томсен, Дарамю, Пеп, Бартолец, Бендтнер, Хаахр

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"Возможно, и ничья будет хорошим результатом для нас – но если у нас при этом будет больше моментов, то мы останемся недовольными. Думаю, игра будет похожа на ту, что была две недели назад в Киеве", – считает, в свою очередь, главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен.

Смотрите, как "Динамо" и "Копенгаген" играли в Киеве

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