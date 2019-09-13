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Шаг в академию "Шахтера": на Львовщине открыли спортивную площадку

13 сентября, 18:07

Футбольное поле обустроили в рамках проекта "Давай, играй!"

"Шахтер" строит площадки по всей стране

"Шахтер" строит площадки по всей стране / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В Каменке-Бугской на Львовщине открыли новую спортивную площадку. Тренироваться здесь будут дети. Место для занятий спортом обустроили благодаря футбольному клубу "Шахтер" в рамках проекта "Давай, играй!". Первую тренировку детей на новом поле видели корреспонденты "Сегодня".

Новые мячи, форма и площадка. Более двух десятков ребят испытывают обновки. Все мечтают научиться играть не хуже профессионалов. На этой площадке дети смогут бесплатно тренироваться. Занятия – два раза в неделю, а товарищеские матчи здесь будут проводить каждые выходные. Тренер с 12-летним опытом – волонтер. На первой тренировке знакомится с малышами и подбадривает.

"Хотят заниматься. Сами видите сколько сегодня детей пришло на первую тренировку, а сколько еще бы хотели. Ну я думаю, что у нас будет 3 группы по 20 человек наберем", – говорит тренер Роман Процик.

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Мечты об игре в знаменитом клубе или сборной страны начинают осуществляться на этом поле. Наиболее упорные и талантливые игроки получат шанс учиться в академии футбольного клуба "Шахтер". И впоследствии смогут стать профессиональными игроками.

Читайте также: В Ивано-Франковске "Шахтер" провел отбор футболистов в свою академию

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"Все дети нашего проекта "Давай, играй!" получат равную возможность принимать участие в тренировках, если им от 7 до 12 лет они имеют право играть в футбол", говорит Александр Овчаренко, ведущий специалист социальных проектов ФК "Шахтер".

На Львовщине это уже пятая спортивная площадка, которая появилась благодаря проекту "Давай, играй!". А в Украине таких 52.

Ранее проект "Давай, играй!" стартовал в селе Демьянов Ивано-Франковской области.

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Источник: Сегодня|Спорт

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