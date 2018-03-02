Шахматистка Анна Музычук обменялась футболками с Криштиану Роналду
Украинская шахматистика встретилась с президентом "Реала" и обменялась футболками с пятикратным обладателем "Золотого мяча"
Известная украинская шахматистка Анна Музычук, которая являлась чемпионом мира по быстрым шахматам, посетила стадион мадридского "Реала". Об этом Анна написала на своей странице в Facebook. Самым ярким моментом экскурсии стала встреча со звездой мирового футболу Криштиану Роналду, с которым Анна обменялась футболками. Роналду получил футболку с именем Anna, а Музычук – экипировку с именем Ronaldo.
"В прошлую субботу я имела удовольствие посетить "Сантьяго Бернабеу" и встретиться с президентом "Реала" Флорентино Пересом и игроками клуба. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно памятным", – поделилась эмоциями Музычук.
Напомним, что пост Анны в Facebook о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в истории украинского Facebook. Тогда украинка отказалась выступать в арабской стране из-за запретов и ограничений, действующих в отношении женщин и девушек.
Напомним, что в конце 2016 года Анна Музычук сначала стала чемпионкой мира по быстрым шахматам, обеспечив себе титул за тур до завершения турнира. А затем Аня выиграла "золото" чемпионата мира по блицу.
В марте 2017 года Музычук дошла до финала чемпионата мира по классическим шахматам. В упорном поединке лишь на тай-брейке Анна уступила мировую корону китаянке Тань Чжунъи. Чемпионат проходил в Иране и шахматистки все время играли в платках, что было для них крайне неудобно.
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