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"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпиона

11 декабря, 13:00

Решающий поединок Лиги чемпионов в группе С начнется в Харькове в 19:55

"Шахтер" сражается с "Аталантой"

"Шахтер" сражается с "Аталантой"

Решающий для "Шахтера" матч группового этапа Лиги чемпионов пришелся на последний, шестой, тур. В среду чемпион Украины примет в Харькове "Аталанту" из Бергамо. Встреча на стадионе "Металлист" начнется в 19:55 по киевскому времени. Онлайн "Шахтер" – "Аталанта" уже идет на нашем сайте.

Победа любого из соперников автоматически выводит его в плей-офф со второго места. Первую строчку еще две недели назад забронировал себе "Манчестер Сити". Ничья, скорее всего, устроит "Шахтер", если только хорватское "Динамо" вдруг не обыграет в Загребе чемпиона Англии. Смотрите расписание и результаты всех поединков среды в ЛЧ.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
5
3
2
0
12
3
9
11
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
5
1
3
1
8
10
-2
6
Забитые 8
Пропущеные 10
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
3
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
5
1
2
2
9
9
0
5
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н Н П В
4
АталантаАталантаАта
5
1
1
3
5
12
-7
4
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П П

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В Украине прямую трансляцию на телевидении будет вести канал "Футбол 2". Начнется она за пять минут до игры – в 19:50. А перед этим, с 18:45, на этом же телеканале в программе "Ночь Лиги чемпионов" будут обсуждать этот и другие матчи среды. Также смотреть матч можно на платформе OLL.TV.

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