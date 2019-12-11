"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпиона

Решающий поединок Лиги чемпионов в группе С начнется в Харькове в 19:55

"Шахтер" сражается с "Аталантой"

Решающий для "Шахтера" матч группового этапа Лиги чемпионов пришелся на последний, шестой, тур. В среду чемпион Украины примет в Харькове "Аталанту" из Бергамо. Встреча на стадионе "Металлист" начнется в 19:55 по киевскому времени. Онлайн "Шахтер" – "Аталанта" уже идет на нашем сайте.

Победа любого из соперников автоматически выводит его в плей-офф со второго места. Первую строчку еще две недели назад забронировал себе "Манчестер Сити". Ничья, скорее всего, устроит "Шахтер", если только хорватское "Динамо" вдруг не обыграет в Загребе чемпиона Англии. Смотрите расписание и результаты всех поединков среды в ЛЧ.

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В Украине прямую трансляцию на телевидении будет вести канал "Футбол 2". Начнется она за пять минут до игры – в 19:50. А перед этим, с 18:45, на этом же телеканале в программе "Ночь Лиги чемпионов" будут обсуждать этот и другие матчи среды. Также смотреть матч можно на платформе OLL.TV.

Узнайте, кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Вспомним, как "Шахтер" вырвал победу у "Аталанты" в Италии в добавленное время

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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