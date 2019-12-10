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"Шахтер" – "Аталанта": онлайн решающей битвы в группе С за путевку в плей-офф

10 декабря, 20:14

Матч 6-го тура группового этапа начнется на стадионе "Металлист" 11 декабря в 19:55

"Шахтер" vs "Аталанта"

"Шахтер" vs "Аталанта" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 11 декабря, завершится групповой этап в квартете С Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" уже за тур до финиша обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. А вот за вторую путевку в последнем туре борются сразу три команды. И "Аталанте", и загребскому "Динамо" для выхода из группы нужно только побеждать: итальянцам – в гостях донецкий "Шахтер", а хорватам – дома "МанСити". Победа однозначно выведет чемпиона Украины в 1/8 финала, но, скорее всего, в матче на харьковском стадионе "Металлист" хозяев устроит и ничья. Все-таки вряд ли "Динамо" сможет выиграть у чемпиона Англии. Оба поединка начнутся в 19:55.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
5
3
2
0
12
3
9
11
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
5
1
3
1
8
10
-2
6
Забитые 8
Пропущеные 10
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
3
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
5
1
2
2
9
9
0
5
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н Н П В
4
АталантаАталантаАта
5
1
1
3
5
12
-7
4
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П П

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