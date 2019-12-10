"Шахтер" – "Аталанта": онлайн решающей битвы в группе С за путевку в плей-офф

"Шахтер" vs "Аталанта" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 11 декабря, завершится групповой этап в квартете С Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" уже за тур до финиша обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. А вот за вторую путевку в последнем туре борются сразу три команды. И "Аталанте", и загребскому "Динамо" для выхода из группы нужно только побеждать: итальянцам – в гостях донецкий "Шахтер", а хорватам – дома "МанСити". Победа однозначно выведет чемпиона Украины в 1/8 финала, но, скорее всего, в матче на харьковском стадионе "Металлист" хозяев устроит и ничья. Все-таки вряд ли "Динамо" сможет выиграть у чемпиона Англии. Оба поединка начнутся в 19:55.

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"Шахтер" – "Аталанта" – онлайн

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, признанный в Италии лучшим тренером 2019 года, считает, что преимущество на стороне "Шахтера". Ведь хозяева не обязаны рисковать и идти вперед .

. Игроки "Шахтера" весело провели открытую тренировку на базе "Святошин" под Киевом: водили хороводы в лесу.

на базе "Святошин" под Киевом: водили хороводы в лесу. Во вторник футболисты "Аталанты" прилетели в Харьков в густом тумане , а вот их болельщикам повезло меньше – их высадили в Киеве. Теперь тифози добираются на Слобожанщину наземным транспортом.

, а вот их болельщикам повезло меньше – их высадили в Киеве. Теперь тифози добираются на Слобожанщину наземным транспортом. В первом круге соперники встречались в Милане на знаменитом стадионе "Сан-Сиро". Тогда Соломон в добавленное время принес украинскому клубу победу 2:1. Смотрите видеообзор матча.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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